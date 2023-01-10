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https://sputnikarabic.ae/20230110/النقابات-العمالية-في-فرنسا-تدعو-للإضراب-احتجاجا-على-تغيير-نظام-التقاعد-1072137228.html
النقابات العمالية في فرنسا تدعو للإضراب احتجاجا على تغيير نظام التقاعد
النقابات العمالية في فرنسا تدعو للإضراب احتجاجا على تغيير نظام التقاعد
دعت النقابات العمالية الأساسية في فرنسا ليوم من الإضرابات والاحتجاجات في 19 يناير/ كانون الثاني، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:31+0000
2023-01-10T20:31+0000
أخبار فرنسا
تقاعد
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جاء هذا في بيان مشترك للنقابات التي التقى قادتها مساء الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية، بحسب "فرانس برس".وقال البيان إن الإضرابات تهدف إلى "إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل".وفي وقت سابق اليوم، اقترحت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول عام 2030 في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية.كما عجلت بورن أيضا من التغييرات الأخرى في نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها التي ستمد الحياة المهنية للعديد من العمال إذا كانوا يرغبون في التقاعد بمعاش كامل.واعتبرت رئيسة الوزراء أن هذه خطوة حيوية لمنع النظام من الانهيار تحت وطأة العجز، بحسب "فرانس برس".قالت رئيسة الوزراءإن "ترك هذا العجز يتنامى سيكون غير مسؤول... هذا سيقود حتما إلى زيادة هائلة في الضرائب ونقص في المعاشات التقاعدية، وسيشكل تهديدا لنظامنا الخاص بالمعاشات".تعني التغييرات المقترحة التي من المقررة أن يبحثها البرلمان في وقت مبكر الشهر المقبل أن نظام التقاعد سيكون في حالة توازن في عام 2030.لكن بورن أقرت أيضا بوجود معارضة عامة واسعة للتغييرات وبمعركة تلوح في الأفق مع النقابات العمالية التي من المتوقع أن تعلن الإضرابات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الحكومة-الفرنسية-تدعو-لرفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-1072131965.html
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أخبار فرنسا , تقاعد
أخبار فرنسا , تقاعد

النقابات العمالية في فرنسا تدعو للإضراب احتجاجا على تغيير نظام التقاعد

20:31 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / Valery Hache
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دعت النقابات العمالية الأساسية في فرنسا ليوم من الإضرابات والاحتجاجات في 19 يناير/ كانون الثاني، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
جاء هذا في بيان مشترك للنقابات التي التقى قادتها مساء الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية، بحسب "فرانس برس".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
الحكومة الفرنسية تدعو لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما
18:01 GMT
وقال البيان إن الإضرابات تهدف إلى "إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل".
وفي وقت سابق اليوم، اقترحت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول عام 2030 في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية.
كما عجلت بورن أيضا من التغييرات الأخرى في نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها التي ستمد الحياة المهنية للعديد من العمال إذا كانوا يرغبون في التقاعد بمعاش كامل.
واعتبرت رئيسة الوزراء أن هذه خطوة حيوية لمنع النظام من الانهيار تحت وطأة العجز، بحسب "فرانس برس".
قالت رئيسة الوزراءإن "ترك هذا العجز يتنامى سيكون غير مسؤول... هذا سيقود حتما إلى زيادة هائلة في الضرائب ونقص في المعاشات التقاعدية، وسيشكل تهديدا لنظامنا الخاص بالمعاشات".
تعني التغييرات المقترحة التي من المقررة أن يبحثها البرلمان في وقت مبكر الشهر المقبل أن نظام التقاعد سيكون في حالة توازن في عام 2030.
لكن بورن أقرت أيضا بوجود معارضة عامة واسعة للتغييرات وبمعركة تلوح في الأفق مع النقابات العمالية التي من المتوقع أن تعلن الإضرابات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
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