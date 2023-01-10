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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الولايات-المتحدة-تدرس-تقديم-عربات-سترايكر-المدرعة-لأوكرانيا-1072099488.html
الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا
الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع "سترايكر" لأوكرانيا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T02:37+0000
2023-01-10T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "بوليتيكو" عن المصادر قولها، إن مدرعات "سترايكر" قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات الأسبوع المقبل، وذلك بغض النظر عما إذا ستضم مدرعات "سترايكر" أم لا.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم 50 عربة مدرعة من نوع "برادلي" ضمن حزمة مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 2.75 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230109/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقة-خاركوف-والجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1072098990.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا

02:37 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisمدرعة سترايكر الأمريكية
مدرعة سترايكر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع "سترايكر" لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "بوليتيكو" عن المصادر قولها، إن مدرعات "سترايكر" قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.
وأشار مصدر طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الأوكرانيين يحتاجون إلى ناقلات الجنود المدرعة لصد هجوم الربيع المتوقع للقوات الروسية".
ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات الأسبوع المقبل، وذلك بغض النظر عما إذا ستضم مدرعات "سترايكر" أم لا.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
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صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
أمس, 23:26 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم 50 عربة مدرعة من نوع "برادلي" ضمن حزمة مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 2.75 مليار دولار.
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