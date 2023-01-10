https://sputnikarabic.ae/20230110/الولايات-المتحدة-تدرس-تقديم-عربات-سترايكر-المدرعة-لأوكرانيا-1072099488.html

الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا

الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع "سترايكر" لأوكرانيا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T02:37+0000

2023-01-10T02:37+0000

2023-01-10T02:37+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "بوليتيكو" عن المصادر قولها، إن مدرعات "سترايكر" قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات الأسبوع المقبل، وذلك بغض النظر عما إذا ستضم مدرعات "سترايكر" أم لا.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم 50 عربة مدرعة من نوع "برادلي" ضمن حزمة مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 2.75 مليار دولار.

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