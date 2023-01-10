https://sputnikarabic.ae/20230110/الولايات-المتحدة-تدرس-تقديم-عربات-سترايكر-المدرعة-لأوكرانيا-1072099488.html
الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا
الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع "سترايكر" لأوكرانيا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T02:37+0000
2023-01-10T02:37+0000
2023-01-10T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "بوليتيكو" عن المصادر قولها، إن مدرعات "سترايكر" قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات الأسبوع المقبل، وذلك بغض النظر عما إذا ستضم مدرعات "سترايكر" أم لا.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم 50 عربة مدرعة من نوع "برادلي" ضمن حزمة مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 2.75 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230109/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقة-خاركوف-والجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1072098990.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع "سترايكر" لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "بوليتيكو" عن المصادر قولها، إن مدرعات "سترايكر
" قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.
وأشار مصدر طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الأوكرانيين يحتاجون إلى ناقلات الجنود المدرعة لصد هجوم الربيع المتوقع للقوات الروسية".
ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات الأسبوع المقبل، وذلك بغض النظر عما إذا ستضم مدرعات "سترايكر" أم لا.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم 50 عربة مدرعة من نوع "برادلي" ضمن حزمة مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 2.75 مليار دولار.