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https://sputnikarabic.ae/20230110/الولايات-المتحدة-زيادة-انبعاثات-الغازات-الدفيئة-بنسبة-13-عام-2022-1072114095.html
الولايات المتحدة... زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 1.3% عام 2022
الولايات المتحدة... زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 1.3% عام 2022
زادت انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة في عام 2022 بنسبة 1.3٪ مقارنة بـ 2021. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:15+0000
2023-01-10T11:15+0000
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جاء ذلك وفقا للتقديرات الأولية التي نشرتها اليوم الثلاثاء مجموعة Rhodium Group، وهي شركة أبحاث غير حكومية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".ولا تزال الولايات المتحدة التي تعد ثاني دولة في العالم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الصين، بعيدة جدا عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثاتها، بنحو 50% مقارنة بكمية الانبعاثات في عام 2005.ووفقا للتقديرات، انخفضت كمية الانبعاثات بنسبة 15.5% فقط مقارنة بما كانت عليه عام 2005.وارتفعت الانبعاثات حتى مع تجاوز الطاقة المتجددة طاقة الفحم على مستوى البلاد لأول مرة منذ أكثر من ستة عقود، مع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية 22% من الكهرباء في البلاد مقارنة بـ 20% من الفحم.قال بن كينغ، المدير المساعد في مجموعة Rhodium Group ومؤلف التقرير، إن التقديرات الجديدة تعيد الانبعاثات على مستوى البلاد إلى مسارها على المدى الطويل بعد ما يقرب من عامين من الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.وقال: "نحن نسير بشكل أساسي على نفس المسار الذي كنا نسير فيه منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، واصفًا إياه بأنه "تراجع هيكلي طويل المدى".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة... زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 1.3% عام 2022

11:15 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / Payton Bruni
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زادت انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة في عام 2022 بنسبة 1.3٪ مقارنة بـ 2021.
جاء ذلك وفقا للتقديرات الأولية التي نشرتها اليوم الثلاثاء مجموعة Rhodium Group، وهي شركة أبحاث غير حكومية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
ولا تزال الولايات المتحدة التي تعد ثاني دولة في العالم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الصين، بعيدة جدا عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثاتها، بنحو 50% مقارنة بكمية الانبعاثات في عام 2005.
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ووفقا للتقديرات، انخفضت كمية الانبعاثات بنسبة 15.5% فقط مقارنة بما كانت عليه عام 2005.
وارتفعت الانبعاثات حتى مع تجاوز الطاقة المتجددة طاقة الفحم على مستوى البلاد لأول مرة منذ أكثر من ستة عقود، مع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية 22% من الكهرباء في البلاد مقارنة بـ 20% من الفحم.
قال بن كينغ، المدير المساعد في مجموعة Rhodium Group ومؤلف التقرير، إن التقديرات الجديدة تعيد الانبعاثات على مستوى البلاد إلى مسارها على المدى الطويل بعد ما يقرب من عامين من الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.
وقال: "نحن نسير بشكل أساسي على نفس المسار الذي كنا نسير فيه منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، واصفًا إياه بأنه "تراجع هيكلي طويل المدى".
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