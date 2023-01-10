بث مباشر لولادة قيصيرية في ليبيا يثير انتقادات واسعة ومطالب بمحاسبة المسؤولين
10:16 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 10.01.2023)
© AFP 2022 / Ben Stansall لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018
© AFP 2022 / Ben Stansall
أثار بثٌ مباشرٌ لعملية ولادة قيصرية في ليبيا على "فيسبوك"، انتقادات واسعة في البلاد، ومطالب بمحاسبة المسؤولين.
وكان مستشفى "مزدة" الحكومي، جنوبي طرابلس، نشر منتصف ليل الثلاثاء، بثا مباشرا لعملية ولادة قيصرية عبر صفحته على "فيسبوك"*، قبل أن يسارع إلى حذفه، إثر تعليقات غاضبة اعتبرته "جريمة".
وقالت إدارة المستشفى في بيان إن "ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابيا من ولي أمر الحالة، التي تعود لسيدة من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم".
عملية قيصرية للخصوصية البشرية #مزدة pic.twitter.com/JEZyI6jC7Y— محمد نَقَّاصة (@M_INQASAH) January 10, 2023
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (غير حكومية)، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن نشر إدارة المستشفى للمقطع "جريمة علنية".
ودعا حمزة وزارة الصحة "لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام، نتيجة تعمدهم مخالفة القانون، لاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية، التي تحرّم إفشاء أسرار المريض".
ووسط سيل من التعليقات الساخرة والانتقادات اكتفت إدارة المستشفى بالقول: "هو عمل فردي سوف تتم متابعته".
*أنشطة Meta (شبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram المحظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة).
*أنشطة Meta (شبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram المحظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة).