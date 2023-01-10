عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بث-مباشر-لولادة-قيصيرية-في-ليبيا-يثير-انتقادات-واسعة-ومطالب-بمحاسبة-المسؤولين-1072111321.html
بث مباشر لولادة قيصيرية في ليبيا يثير انتقادات واسعة ومطالب بمحاسبة المسؤولين
بث مباشر لولادة قيصيرية في ليبيا يثير انتقادات واسعة ومطالب بمحاسبة المسؤولين
أثار بثٌ مباشرٌ لعملية ولادة قيصرية في ليبيا على "فيسبوك"، انتقادات واسعة في البلاد، ومطالب بمحاسبة المسؤولين. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T10:16+0000
2023-01-10T10:19+0000
مجتمع
الصحة
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103186/22/1031862219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a8bca68b54c45aeee99777546235c6d.jpg
وكان مستشفى "مزدة" الحكومي، جنوبي طرابلس، نشر منتصف ليل الثلاثاء، بثا مباشرا لعملية ولادة قيصرية عبر صفحته على "فيسبوك"*، قبل أن يسارع إلى حذفه، إثر تعليقات غاضبة اعتبرته "جريمة".ودعا حمزة وزارة الصحة "لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام، نتيجة تعمدهم مخالفة القانون، لاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية، التي تحرّم إفشاء أسرار المريض".ووسط سيل من التعليقات الساخرة والانتقادات اكتفت إدارة المستشفى بالقول: "هو عمل فردي سوف تتم متابعته".*أنشطة Meta (شبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram المحظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103186/22/1031862219_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_ab5437a0e41f9241e6f60f9e26306b5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, أخبار ليبيا اليوم
الصحة, أخبار ليبيا اليوم

بث مباشر لولادة قيصيرية في ليبيا يثير انتقادات واسعة ومطالب بمحاسبة المسؤولين

10:16 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 10.01.2023)
© AFP 2022 / Ben Stansall لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018
 لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / Ben Stansall
تابعنا عبرTelegram
أثار بثٌ مباشرٌ لعملية ولادة قيصرية في ليبيا على "فيسبوك"، انتقادات واسعة في البلاد، ومطالب بمحاسبة المسؤولين.
وكان مستشفى "مزدة" الحكومي، جنوبي طرابلس، نشر منتصف ليل الثلاثاء، بثا مباشرا لعملية ولادة قيصرية عبر صفحته على "فيسبوك"*، قبل أن يسارع إلى حذفه، إثر تعليقات غاضبة اعتبرته "جريمة".
وقالت إدارة المستشفى في بيان إن "ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابيا من ولي أمر الحالة، التي تعود لسيدة من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم".
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (غير حكومية)، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن نشر إدارة المستشفى للمقطع "جريمة علنية".
ودعا حمزة وزارة الصحة "لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام، نتيجة تعمدهم مخالفة القانون، لاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية، التي تحرّم إفشاء أسرار المريض".
ووسط سيل من التعليقات الساخرة والانتقادات اكتفت إدارة المستشفى بالقول: "هو عمل فردي سوف تتم متابعته".
*أنشطة Meta (شبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram المحظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала