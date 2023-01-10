https://sputnikarabic.ae/20230110/برلماني-إسرائيلي-يدعو-لعصيان-مدني-في-بلاده-1072131070.html

برلماني إسرائيلي يدعو لعصيان مدني في بلاده

برلماني إسرائيلي يدعو لعصيان مدني في بلاده

دعا عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يائير جولان، اليوم الثلاثاء، إلى عصيان مدني في بلاده. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T17:07+0000

2023-01-10T17:07+0000

2023-01-10T17:07+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

العالم

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ونشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، دعا من خلالها إلى العصيان المدني في إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.وطالب يائير جولان بإعلان العصيان المدني الكامل في إسرائيل بإغلاق الشوارع والمحال التجارية والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع من أجل إسقاط حكومة نتنياهو، التي وصفها بـ"الحكومة الفاسدة والخبيثة والشريرة".ولم يكتف عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، وهو جنرال سابق بالجيش الإسرائيلي، ونائب وزير الاقتصاد السابق، بذلك بل وصف حكومة نتنياهو الجديدة بأنها "حكومة فاسدة والحريديم المتطرفين يحصلون على أموال الإسرائيليين ويفعلون ما يريدون دون أي رادع"، مناشدا بمحاربة تلك الحكومة وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت.ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها.وقال غانتس مخاطبا نتنياهو، خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست: "إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك - فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكان وزير الدفاع السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: "إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك".وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم