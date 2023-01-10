https://sputnikarabic.ae/20230110/بعد-حادث-تصادم-مروع-السنغال-تمنع-عمل-الحافلات-ليلا--1072128685.html

بعد حادث تصادم مروع... السنغال تمنع عمل الحافلات ليلا

بعد حادث تصادم مروع... السنغال تمنع عمل الحافلات ليلا

قررت الحكومة السنغالية، اليوم الثلاثاء، منع عمل الحافلات الليلية بين البلدات والقرى بعد مصرع 40 شخصا في حادث تصادم في عطلة نهاية الأسبوع. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T16:09+0000

2023-01-10T16:09+0000

2023-01-10T16:09+0000

السنغال

حادثة

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جاء ذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء أمادو با مجلسا مشتركا بين الوزارات، يوم الاثنين، ضم متعهدي النقل والسائقين وشركات التأمين وأجهزة الأمن للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع مثل هذه المآسي، بحسب وكالة "فرانس برس".وسيتم حظر الحافلات الصغيرة وكذلك الحافلات التي تحمل البضائع وليس الركاب فقط على الطرق بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحا.وستحدد سرعة سيارات نقل البضائع والأشخاص بـ 90 كيلومترا في الساعة.وتعهد رئيس الوزراء بتطبيق القواعد الجديدة "بدون تأخير أو حل وسط".وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن يوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب مصرع 40 شخصا بحادث مروري وسط البلاد.وكانت السلطات السنغالية، أعلنت في اليوم نفسه مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-ثلاثة-أشخاص-في-عملية-سطو-على-مكتب-صرافة-في-السنغال-1071072131.html

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السنغال, حادثة