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https://sputnikarabic.ae/20230110/بعد-صفقة-إف--35-ما-هو-عدد-طائرات-القوات-الجوية-الكندية-1072132289.html
بعد الإعلان عن صفقة "إف – 35"... ما هو عدد طائرات القوات الجوية الكندية وترتيبها عالميا؟
بعد الإعلان عن صفقة "إف – 35"... ما هو عدد طائرات القوات الجوية الكندية وترتيبها عالميا؟
تصنف القوات الجوية الكندية في المرتبة رقم 28 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك أكثر من 370 طائرة حربية من طرازات مختلفة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T18:09+0000
2023-01-10T18:09+0000
رصد عسكري
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وتمثل قوة المقاتلات نحو 17 في المئة من حجم القوة الجوية الكندية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.أما قوة المروحيات فتمثل نحو 32 في المئة من حجم القوة الجوية الكندية، في حين تمثل طائرات التدريب 35 في المئة من حجم سلاح الجو الكندي.وأورد الموقع تفاصيل عن أنواع الطائرات الحربية التي تضمها القوات الجوية الكندية، التي تضم 376 طائرة.ولفت الموقع إلى أن طائرات القوات الجوية الكندية تضم طائرات في وضع الاستعداد القتالي وأخرى في وضع الاحتياط، مشيرا إلى أن إجمالي الطائرات الجاهزة للقتال يصل لـ 244 طائرة من أصل 376 طائرة تملكها القوات الجوية الكندية.يذكر أن وزارة الدفاع الكندية أعلنت، أمس الاثنين، أنها ستحصل على 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف – 35" من الولايات المتحدة الأمريكية في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 14.2 مليار دولار أمريكي.ولفتت الوزارة إلى أن كندا ستبدأ استلام الطائرة "إف – 35" بحلول عام 2026، على أن تستكمل الصفقة حتى عام 2032، لتستغني بعدها عن طائراتها الحالية الموجودة في الخدمة من طراز "سي إف – 18".
https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html
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رصد عسكري, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد الإعلان عن صفقة "إف – 35"... ما هو عدد طائرات القوات الجوية الكندية وترتيبها عالميا؟

18:09 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Steve Helber
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تصنف القوات الجوية الكندية في المرتبة رقم 28 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك أكثر من 370 طائرة حربية من طرازات مختلفة.
وتمثل قوة المقاتلات نحو 17 في المئة من حجم القوة الجوية الكندية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
أما قوة المروحيات فتمثل نحو 32 في المئة من حجم القوة الجوية الكندية، في حين تمثل طائرات التدريب 35 في المئة من حجم سلاح الجو الكندي.
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وأورد الموقع تفاصيل عن أنواع الطائرات الحربية التي تضمها القوات الجوية الكندية، التي تضم 376 طائرة.

المقاتلات في وضع الاستعداد القتالي: 41 مقاتلة.
طائرات النقل العسكري في وضع الاستعداد القتالي: 18 طائرة.
طائرات التدريب المستخدمة: 86 طائرة.
طائرات المهام الخاصة: 18 طائرة.
طائرات التزود بالوقود في الجو: 4 طائرات.
مروحيات في وضع الاستعداد القتالي: 78 مروحية.
ولفت الموقع إلى أن طائرات القوات الجوية الكندية تضم طائرات في وضع الاستعداد القتالي وأخرى في وضع الاحتياط، مشيرا إلى أن إجمالي الطائرات الجاهزة للقتال يصل لـ 244 طائرة من أصل 376 طائرة تملكها القوات الجوية الكندية.
يذكر أن وزارة الدفاع الكندية أعلنت، أمس الاثنين، أنها ستحصل على 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف – 35" من الولايات المتحدة الأمريكية في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 14.2 مليار دولار أمريكي.
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أمس, 17:21 GMT
ولفتت الوزارة إلى أن كندا ستبدأ استلام الطائرة "إف – 35" بحلول عام 2026، على أن تستكمل الصفقة حتى عام 2032، لتستغني بعدها عن طائراتها الحالية الموجودة في الخدمة من طراز "سي إف – 18".
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حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
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