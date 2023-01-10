https://sputnikarabic.ae/20230110/بناء-وجه-جمجمة-أريحا-من-عصور-ما-قبل-التاريخ-علماء-يدحضون-دعاية-يهودية-صور-وفيديو----1072120716.html

بناء وجه "جمجمة أريحا" من عصور ما قبل التاريخ... صور وفيديو

بناء وجه "جمجمة أريحا" من عصور ما قبل التاريخ... صور وفيديو

أعاد فريق من العلماء من جنسيات مختلفة، تشكيل وجه جمجمة بشرية مشهورة عمرها 9000 عام، اكتشفت بالقرب من مدينة أريحا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T14:13+0000

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2023-01-10T14:25+0000

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وعثر على جمجمة أريحا، وهي واحدة من سبع جماجم اكتشفتها عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيون في عام 1953 وموجودة حاليًا في المتحف البريطاني في لندن والمغطاة بالجص وحفر في مكان العيون التي جعلتها أكثر واقعية وغموضا في ذات الوقت، لأنها تبدو كأنها تنظر إلى الشخص الذي أمامها.قال خبير الرسومات البرازيلي، سيسيرو مورايس، قائد المشروع في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية، إن هذا التصميم الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ كان "أول إعادة بناء لوجه في العالم".لكن التشكيل الجديد، الذي نُشر بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول في مجلة "OrtogOnline" استخدم تقنيات مختلفة لتحديد شكل الوجه، بل وأضاف الشعر للرأس وأظهر الوجه بشكل فني.اقرأ أيضا: اكتشاف قطعة بلورية "مخالفة للقواعد" الفيزيائيةبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجمجمة كانت مستطيلة بشكل مصطنع عندما كان الرجل صغيرًا جدًا، ربما أصبحت بهذا الشكل بسبب ربطها بإحكام؛ بعض الجماجم الملصقة الأخرى التي عثرت عليها كينيون تظهر أيضًا علامات على ذلك، لكن السبب غير معروف.أريحا.. إحدى أقدم المدن المأهولة في العالمويُعتقد أن أريحا، وهي مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، واحدة من أقدم الأماكن التي سكنها البشر في العالم.لكن المقال أكد أن "البحث الأثري فشل في العثور على أي دليل على هذا الحدث، ويُعتقد الآن أنه مجرد دعاية يهودية، وفقًا للمؤرخين الذين كتبوا في قاموس "إيردمان" للكتاب المقدس". لكن علماء الآثار أشاروا إلى أن أريحا كانت مأهولة بشكل مستمر منذ حوالي 11000 عام.وفي عام 1953، اكتشفت كينيون سبع جماجم في موقع بالقرب من المدينة القديمة، وتم تغليف كل منها بالجص، ووضع في تجاويف أعين الجماجم أصداف بحرية وكان لبعضهم آثار من الطلاء البني. ويعتقد الآن أنها من بقايا طقوس جنائزية كانت شائعة في ذلك الوقت، أي منذ حوالي 9500 عام.واستخدم الباحثون تقنيات التخطيط المستخدم في عمليات التجميل والجراحات التجميلية وتصنيع أجزاء الجسم الاصطناعية للمساعدة في تشكيل الوجه.وقال مورايس إنه لم يتمكن من العثور على العديد من التفاصيل لتقريب الوجه لعام 2016، ولكن يبدو أنه استخدم ما يُعرف باسم "طريقة مانشستر"، والتي تم تطويرها منذ عام 1977 وتستند إلى تحليلات الطب الشرعي.وتابع: "لن أقول إن أسلوبنا هو تحديث، إنه مجرد نهج مختلف". لكن "هناك قدر أكبر من التماسك البنيوي والتشريحي والإحصائي".اقرأ أيضا: اكتشاف "عين الشمس" داخل فوهة المريخ "الغامضة" وتوقعات بوجود حياة... صور وفيديو

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