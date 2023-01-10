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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-مدينة-سوليدار-في-دونيتسك-باتت-محررة-تقريبا-1072109448.html
بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:54+0000
2023-01-10T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".
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بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا

09:54 GMT 10.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء الغربي منها.
وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.
وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".
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