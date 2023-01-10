https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-مدينة-سوليدار-في-دونيتسك-باتت-محررة-تقريبا-1072109448.html
بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:54+0000
2023-01-10T09:54+0000
2023-01-10T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".
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العالم
بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء الغربي منها.
وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.
وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".