https://sputnikarabic.ae/20230110/تركيا-الدول-الأفريقية-بحاجة-للمزيد-من-الأسمدة-والحبوب-1072125210.html
تركيا: الدول الأفريقية بحاجة للمزيد من الأسمدة والحبوب
تركيا: الدول الأفريقية بحاجة للمزيد من الأسمدة والحبوب
دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى إرسال كميات أكبر بكثير من الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا والدول النامية والبلدان الأقل نماء. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:07+0000
2023-01-10T15:07+0000
2023-01-10T15:07+0000
أخبار تركيا اليوم
حبوب
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جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في بريتوريا مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بحسب وكالة "الأناضول".وقال إن اتفاقية الحبوب التي أبرمت مع روسيا وأوكرانيا، كانت ضرورية لدول وشعوب القارة الإفريقية.وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن أسعار الغذاء شهدت انخفاضا بنسبة 9 في المئة بعد توقيعها.واعتبر أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى المزيد من الأسمدة والحبوب، مشددا على مواصلة بلاده المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في هذا الشأن.وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230108/تركيا-تعلن-تعليق-حركة-الملاحة-في-مضيق-البوسفور-1072038047.html
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أخبار تركيا اليوم, حبوب
تركيا: الدول الأفريقية بحاجة للمزيد من الأسمدة والحبوب
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دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى إرسال كميات أكبر بكثير من الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا والدول النامية والبلدان الأقل نماء.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في بريتوريا مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال إن اتفاقية الحبوب التي أبرمت
مع روسيا وأوكرانيا، كانت ضرورية لدول وشعوب القارة الإفريقية.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن أسعار الغذاء شهدت انخفاضا بنسبة 9 في المئة بعد توقيعها.
واعتبر أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى المزيد من الأسمدة والحبوب، مشددا على مواصلة بلاده المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في هذا الشأن.
وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.