https://sputnikarabic.ae/20230110/تفاصيل-مثيرة-كيف-وصلت-برامج-التجسس-الإسرئيلية-إلى-ثالث-أكبر-دولة-مسلمة-في-العالم؟-1072120269.html

تفاصيل مثيرة... كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

تفاصيل مثيرة... كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

حصلت ثالث أكبر دولة إسلامية، على أجهزة مراقبة متطورة مصممة لاعتراض حركة المرور على الهاتف المحمول والإنترنت، من شركة يديرها رجال أعمال إسرائيليون. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T13:42+0000

2023-01-10T13:42+0000

2023-01-10T13:42+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103979/84/1039798491_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_7e4a7ea5fd53b264115a46ccf9b5d390.jpg

وأظهرت وثائق حكومية وسجلات تصدير، حصلت عليها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن سلطات بنغلادش التي لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم علاقات دبلوماسية معها، اشترت أدوات إلكترونية إسرائيلية عبر قبرص.وأبرمت الجهات الثلاث تلك الصفقة مع شركة إسرائيلية مقرها في أوروبا، ويديرها قائد المخابرات الإسرائيلية السابق تال ديليان، إذ تم تسليم نظام المراقبة "اسبير هيد" الذي طورته شركة "باسيتورا" إلى البلد الإسلامي في يونيو/حزيران من عام 2021.وذكر التقرير أن الحكومة البنغلاديشية وافقت على شراء هذه السيارة من شركة "تورو غروب ليميتد" المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي الشركة التي تسلّمت السيارة من شركة "ديليان" وعملت كوسيط، بحسب عدة مصادر.وكشف تقرير الصحيفة الإسرائيلية أيضًا أنه في عام 2019، باعت شركة أخرى تسمى "بريليسيس" نظام مراقبة يعترض اتصالات "واي فاي" إلى وكالة المخابرات الداخلية في بنغلاديش.وهذه الشركة مسجلة في إسرائيل وقبرص، وقد أسسها المواطن الإسرائيلي كوبي نافيه.بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أخرى تسمى "كورالسوتيك"، مملوكة للمواطن الإسرائيلي إيال ألموغ، ومسجلة في إسرائيل، رغم وجودها في سنغافورة، ببيع معدات إلكترونية لـ "المراقبة النشطة للهواتف المحمولة" إلى جيش بنغلاديش.كما أشار التقرير إلى شركتين إسرائيليتين أخريين، إحداهما هي "سيليبريت" باعت أدوات لاختراق الهواتف المحمولة إلى الشرطة البنغلادشية، التي يخضع قادتها لعقوبات أمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.والثانية هي شركة "يو -تي إكس تكنولوجيز" التي باعت للسلطات في بنغلاديش أيضا: معدات مراقبة تشمل نظام "ويب إنتيليجنس" بقيمة مليونيْ دولار؛ ونظام تتبع خلوي للاستخبارات العسكرية بقيمة 500 ألف دولار في عام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-مسؤولون-عسكريون-كبار-في-إندونيسيا-تعرضوا-للتجسس-من-برامج-إسرائيلية-1068467796.html

https://sputnikarabic.ae/20221209/إعلام-أمريكا-تستخدم-برامج-تجسس-إسرائيلية-شارك-في-تأسيسها-رئيس-وزراء-سابق-1071010086.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم