https://sputnikarabic.ae/20230110/حزب-الله-يدعو-الحكومة-الفرنسية-إلى-معاقبة-القائمين-على-إساءة-الرموز-الدينية-والمقدسات-في-إيران-1072113148.html

"حزب الله" يدعو الحكومة الفرنسية إلى معاقبة القائمين على إساءة الرموز الدينية والمقدسات في إيران

"حزب الله" يدعو الحكومة الفرنسية إلى معاقبة القائمين على إساءة الرموز الدينية والمقدسات في إيران

أدان "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، "بشدة إساءة مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية للرموز الدينية والمقدسات في إيران"، داعيا إلى رفضها واستنكارها. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T10:55+0000

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وقال "حزب الله"، في بيان له، "ندين وبشدة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة ونستنكره أشدّ ‏الاستنكار وندعو كل الأحرار والشرفاء في العالم إلى رفضه واستنكاره"، مضيفا: أن "المجلّة المشؤومة ترتكب مجددا المزيد من الإساءة والعدوان على مقدساتنا ومقاماتنا".وأشار الحزب إلى أن هذه المجلة نالت ولمرات عديدة من قدسية رسولنا الأعظم محمد ‏صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كرامة السيد المسيح عليه السلام، داعيا "الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا ‏العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها".وشدد على ضرورة أن تفصل الحكومة الفرنسية بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح ‏لمجلات وقحة كـ"شارلي إبدو" من النيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ‏ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، "وقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية على أراضيها ردا على موقف فرنسا من الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "سيتم متابعة مطالبة الشعب الإيراني من الحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي ومروجي الأعمال الضعيفة الأخيرة ومنع تكرارها بجدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت الأربعاء الماضي، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران، على خلفية نشر مجلة "شارلي إبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،"إن الجمهورية الإسلامية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".وأشار المسؤول الإيراني إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة نبي الإسلام والقرآن الكريم ودين الإسلام"، مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".وأضاف المتحدث أن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".وفي وقت سابق، توعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الرسوم المسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".

https://sputnikarabic.ae/20230108/إيران-تدعو-فرنسا-إلى-عدم-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-واحترام-المقدسات-القومية-والدينية-للآخرين-1072051239.html

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