https://sputnikarabic.ae/20230110/حماس-تنفي-تقارير-إسرائيلية-عن-طرد-تركيا-قياداتها-علاقتنا-جيدة-مع-أنقرة-1072109297.html
حماس تنفي تقارير إسرائيلية عن طرد تركيا قياداتها: علاقتنا جيدة مع أنقرة
حماس تنفي تقارير إسرائيلية عن طرد تركيا قياداتها: علاقتنا جيدة مع أنقرة
فندت حركة "حماس" الفلسطينية، تقارير زعمت "تقييد تركيا تحركات قيادتها"، مؤكدة قوة علاقتها مع السلطات التركية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:51+0000
2023-01-10T09:51+0000
2023-01-10T09:51+0000
العالم العربي
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ادّعت أن المخابرات التركية بدأت مؤخرا في الحد من تحركات قيادة "حماس" في أراضيها، بعد المصالحة بين أنقرة وتل أبيب.وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، عبر الموقع الإلكتروني للحركة إن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية "أكاذيب"، مؤكدا أن "حماس تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وتسعى لتطويرها وتقدمها معها، وكل الدول العربية والإسلامية في خدمة قضية فلسطين وشعبها".وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد أشار إلى أن إحدى أهم نقاط الخلاف في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تمثلت في المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، ورفض إسرائيل وجود أعضاء حركة "حماس" داخل تركيا.وقال مسؤول تركي بارز: "لم يتعرض أي عضو في حركة حماس للترحيل أو الإعادة لفلسطين. ولا يزال أعضاء حماس، المقيمون في تركيا قبل إعادة التقارب، موجودين حتى اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20220427/-تركيا-تطرد-العشرات-من-ناشطي-حماس-1061675171.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حماس تنفي تقارير إسرائيلية عن طرد تركيا قياداتها: علاقتنا جيدة مع أنقرة
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فندت حركة "حماس" الفلسطينية، تقارير زعمت "تقييد تركيا تحركات قيادتها"، مؤكدة قوة علاقتها مع السلطات التركية.
كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ادّعت أن المخابرات التركية بدأت مؤخرا في الحد من تحركات قيادة "حماس" في أراضيها، بعد المصالحة بين أنقرة وتل أبيب.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، عبر الموقع الإلكتروني للحركة
إن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية "أكاذيب"، مؤكدا أن "حماس تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وتسعى لتطويرها وتقدمها معها، وكل الدول العربية والإسلامية في خدمة قضية فلسطين وشعبها".
واعتبر المتحدث هذه التقارير "جزءا من تحريض الآلة الإعلامية الصهيونية ضد الحركة وقيادتها".
وكان موقع "ميدل إيست آي
" البريطاني قد أشار إلى أن إحدى أهم نقاط الخلاف في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تمثلت في المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، ورفض إسرائيل وجود أعضاء حركة "حماس" داخل تركيا.
وقال مسؤول تركي بارز: "لم يتعرض أي عضو في حركة حماس للترحيل أو الإعادة لفلسطين. ولا يزال أعضاء حماس، المقيمون في تركيا قبل إعادة التقارب، موجودين حتى اليوم".