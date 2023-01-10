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https://sputnikarabic.ae/20230110/دبلوماسي-تركي-بابا-الفاتيكان-دعا-أردوغان-إلى-مواصلة-جهوده-لإحلال-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1072105238.html
دبلوماسي تركي: بابا الفاتيكان دعا أردوغان إلى مواصلة جهوده لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا
دبلوماسي تركي: بابا الفاتيكان دعا أردوغان إلى مواصلة جهوده لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا
قال دبلوماسي تركي إن بابا الفاتيكان فرنسيس، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مواصلة جهوده الرامية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:11+0000
2023-01-10T08:11+0000
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جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه البابا بمناسبة حلول العام الجديد، وفق وكالة "الأناضول".وتابع غوكطاش "دور الوساطة الذي تقوم به تركيا يحظى بتقدير الفاتيكان".وكانت تركيا قد لعبت دورا فعالا في توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ينص على تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود.ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/ يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230106/تركيا-17-مليون-طن-من-الحبوب-تم-تصديرها-بموجب-مبادرة-البحر-الأسود-1071985163.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان, العالم

دبلوماسي تركي: بابا الفاتيكان دعا أردوغان إلى مواصلة جهوده لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

08:11 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال دبلوماسي تركي إن بابا الفاتيكان فرنسيس، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مواصلة جهوده الرامية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه البابا بمناسبة حلول العام الجديد، وفق وكالة "الأناضول".
وقال السفير التركي: "البابا قال لي إن على الرئيس رجب طيب أردوغان مواصلة جهوده الرامية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وتابع غوكطاش "دور الوساطة الذي تقوم به تركيا يحظى بتقدير الفاتيكان".
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تركيا: 17 مليون طن من الحبوب تم تصديرها بموجب مبادرة البحر الأسود
6 يناير, 10:56 GMT
وكانت تركيا قد لعبت دورا فعالا في توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ينص على تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود.
ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/ يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.
وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.
وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
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