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https://sputnikarabic.ae/20230110/دراسة-الأطفال-الأمريكيون-المقيمون-بالقرب-من-المطارات-يحملون-مستويات-عالية-من-الرصاص-في-دمائهم-1072130637.html
دراسة: الأطفال الأمريكيون المقيمون بالقرب من المطارات يحملون مستويات عالية من الرصاص في دمائهم
دراسة: الأطفال الأمريكيون المقيمون بالقرب من المطارات يحملون مستويات عالية من الرصاص في دمائهم
أكدت دراسة حديثة أن الأطفال الأمريكيين المقيمين بالقرب من المطارات يتعرضون بشكل أكبر للإصابة بمستويات عالية من الرصاص في دمائهم. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:47+0000
2023-01-10T16:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ووفقا لصحيفة "ذا هل" الأمريكية، أظهرت دراسة استمرت قرابة عقد من الزمان، أن الأطفال الذين يعيشون على مقربة من المطارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يحملون مستويات عالية من الرصاص في دمائهم.ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة "Nexus" العلمية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يزال ما يقدر بنحو 170 ألف طائرة ذات محرك مكبس تستخدم رباعي إيثيل الرصاص في جميع أنحاء البلاد.ورباعي إيثيل الرصاص، أو TEL، هو مادة مضافة للوقود تم حظر استخدامها في بنزين السيارات بموجب أحكام قانون الهواء النظيف بالولايات المتحدة لعام 1970، ومع ذلك، يظل TEL جزءًا قياسيًا من بنزين الطائرات.وجاء في التحليل أن "مستويات الرصاص في الدم (BLLs) للأطفال الذين تم أخذ عيناتهم تزداد بشكل ملحوظ مع الاقتراب من مطار "RHV"، والأطفال الذين يقيمون على بعد 0.5 ميل (0.8 كم) من المطار يوجد لديهممستويات الرصاص BLLs أعلى بكثير من الأطفال البعيدين عن المطار".وكشفت الدراسة أن احتمال تجاوز "BLL" للطفل الحد الذي حددته ولاية كاليفورنيا البالغ 4.5 ميكروغرام لكل ديسيلتر زاد مع قربه من مطار ريد هيلفيو.وقد لاحظ مؤلفو الدراسة، نقلاً عن بيانات من وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن ما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص يعيشون على بعد 500 متر (0.3 ميل) من مطار يخدم طائرات ذات محرك مكبس.طالع أيضا: أمريكا... العثور على مواد شديدة السمية في غذاء الأطفال
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

دراسة: الأطفال الأمريكيون المقيمون بالقرب من المطارات يحملون مستويات عالية من الرصاص في دمائهم

16:47 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Collin Reidمطار كينغستون الدولي في أمريكا
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Collin Reid
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أكدت دراسة حديثة أن الأطفال الأمريكيين المقيمين بالقرب من المطارات يتعرضون بشكل أكبر للإصابة بمستويات عالية من الرصاص في دمائهم.
ووفقا لصحيفة "ذا هل" الأمريكية، أظهرت دراسة استمرت قرابة عقد من الزمان، أن الأطفال الذين يعيشون على مقربة من المطارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يحملون مستويات عالية من الرصاص في دمائهم.
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ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة "Nexus" العلمية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يزال ما يقدر بنحو 170 ألف طائرة ذات محرك مكبس تستخدم رباعي إيثيل الرصاص في جميع أنحاء البلاد.
ورباعي إيثيل الرصاص، أو TEL، هو مادة مضافة للوقود تم حظر استخدامها في بنزين السيارات بموجب أحكام قانون الهواء النظيف بالولايات المتحدة لعام 1970، ومع ذلك، يظل TEL جزءًا قياسيًا من بنزين الطائرات.

وتضمنت الدراسة، التي أجريت في الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، تحليل أكثر من 14000 عينة من الرصاص في الدم لأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات يقيمون بالقرب من مطار ريد هيلفيو (RHV) في كاليفورنيا، والذي يخدم الطائرات ذات المحرك المكبس.

وجاء في التحليل أن "مستويات الرصاص في الدم (BLLs) للأطفال الذين تم أخذ عيناتهم تزداد بشكل ملحوظ مع الاقتراب من مطار "RHV"، والأطفال الذين يقيمون على بعد 0.5 ميل (0.8 كم) من المطار يوجد لديهممستويات الرصاص BLLs أعلى بكثير من الأطفال البعيدين عن المطار".
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وكشفت الدراسة أن احتمال تجاوز "BLL" للطفل الحد الذي حددته ولاية كاليفورنيا البالغ 4.5 ميكروغرام لكل ديسيلتر زاد مع قربه من مطار ريد هيلفيو.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج التحليل أن مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال تزداد مع زيادة حجم حركة الطائرات ذات المحركات بالمكبس.

وقد لاحظ مؤلفو الدراسة، نقلاً عن بيانات من وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن ما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص يعيشون على بعد 500 متر (0.3 ميل) من مطار يخدم طائرات ذات محرك مكبس.
طالع أيضا: أمريكا... العثور على مواد شديدة السمية في غذاء الأطفال
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