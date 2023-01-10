https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-الوزراء-الأرميني-نحن-لا-ننتقد-قوات-حفظ-السلام-الروسية-لكننا-نعبر-عن-قلقنا-فقط-1072128983.html
رئيس الوزراء الأرميني: نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية لكننا نعبر عن قلقنا فقط
رئيس الوزراء الأرميني: نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية لكننا نعبر عن قلقنا فقط
أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده لا تنتقد قوات حفظ السلام الروسية بل تعرب عن قلقها فقط. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:16+0000
2023-01-10T16:16+0000
2023-01-10T16:28+0000
العالم
روسيا
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0f/1056216652_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64b6d6b6055ffe41a18220873dcd40a6.jpg
يريفان - سبوتنيك. ووفق تصريحات له، قال باشينيان، اليوم الثلاثاء، إن حديث يريفان بشأن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في ناغورني قره باغ، ليس انتقادا ولكن تعبير عن القلق بشأن استمرار انعدام الأمن في المنطقة.وقال باشينيان في مؤتمر صحفي: "نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية، بل نعرب عن قلقنا بشأن تصرفات قوات حفظ السلام"، لافتا إلى أن "يريفان أبلغت موسكو بأن باكو تقوم بحملة تهدف إلى تشويه سمعة قوات حفظ السلام الروسية".منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم إغلاق الطريق الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ، ولكنه يمر بحكم القانون عبر مقاطعة لاتشين في أذربيجان، من قبل مجموعة من الأشخاص من أذربيجان وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين الأرميني غير القانوني المزعوم في المنطقة.من جهته، نفى وزير الخارجية سيرغي لافروف أي خرق من جانب قوات حفظ السلام الروسية لالتزاماتها في المنطقة.طالع أيضا: تركيا وأرمينيا تشيدان بإجراءات حفظ السلام الروسية في قره باغ
https://sputnikarabic.ae/20221029/أرمينيا-تعلن-استعدادها-تمديد-عمل-قوات-حفظ-السلام-الروسية-في-قره-باغ-لمدة-20-عاما-1069597854.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0f/1056216652_139:0:1579:1080_1920x0_80_0_0_185c32b97bb8157c9970bf1ec9d473b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أرمينيا
رئيس الوزراء الأرميني: نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية لكننا نعبر عن قلقنا فقط
16:16 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 16:28 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده لا تنتقد قوات حفظ السلام الروسية بل تعرب عن قلقها فقط.
يريفان - سبوتنيك. ووفق تصريحات له، قال باشينيان، اليوم الثلاثاء، إن حديث يريفان بشأن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في ناغورني قره باغ، ليس انتقادا ولكن تعبير عن القلق بشأن استمرار انعدام الأمن في المنطقة.
29 أكتوبر 2022, 10:05 GMT
وقال باشينيان في مؤتمر صحفي: "نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية
، بل نعرب عن قلقنا بشأن تصرفات قوات حفظ السلام"، لافتا إلى أن "يريفان أبلغت موسكو بأن باكو تقوم بحملة تهدف إلى تشويه سمعة قوات حفظ السلام الروسية".
منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم إغلاق الطريق الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ، ولكنه يمر بحكم القانون عبر مقاطعة لاتشين في أذربيجان، من قبل مجموعة من الأشخاص من أذربيجان وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين الأرميني غير القانوني المزعوم في المنطقة.
وحث باشينيان قوات حفظ السلام الروسية على ضمان رفع الحصار، قائلاً إن عدم القيام بذلك سيكون انتهاكًا لالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا بين أرمينيا وأذربيجان بعد نزاع مسلح استمر 1.5 شهر في عام 2020.
من جهته، نفى وزير الخارجية سيرغي لافروف أي خرق من جانب قوات حفظ السلام الروسية لالتزاماتها في المنطقة.