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https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-مكارثي-اكتشاف-وثائق-بايدن-السرية-مقلق-للغاية-1072119882.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي: اكتشاف وثائق بايدن السرية "مقلق للغاية"
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي: اكتشاف وثائق بايدن السرية "مقلق للغاية"
وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T13:40+0000
2023-01-10T13:40+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال في تصريحات للصحفيين: "لقد أضفى بايدن السرية على هذه الملفات، وماذا قال عن الرئيس الآخر بشأن وثائقه السرية؟"، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.وردا على سؤال عما إذا كانت القضية مختلفة بالنسبة لبادين، لأن محامييه عثروا على الوثائق وقاموا بتسليمها "على الفور"، قال كيفن مكارثي: "حقا؟ لقد عثروا عليها الآن بعد كل تلك السنوات".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز للدبلوماسية والمشاركة العالمية في واشنطن تابع للرئيس جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، في بيان: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل علامات السرية".وأضاف البيان: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز " بين بايدن" هو مركز أبحاث مقره واشنطن.وفي شهر أغسطس/ آب 2022، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية، كجزء من تحقيق في إساءة استخدام المعلومات الدفاعية والسرقة وإتلاف الملفات، وصادر ما يقرب من 12 مجموعة من الوثائق، بعضها تحمل علامة "سري للغاية"من ناحيته، نفى ترامب مزاعم تخزين معلومات سرية في منزله، وأدان التحقيق باعتباره دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230110/العثور-على-وثائق-سرية-في-مركز-بايدن-تعود-لفترة-عمله-نائبا-لأوباما-وترامب-متى-تتم-مداهمة-منازل-جو-1072102005.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي: اكتشاف وثائق بايدن السرية "مقلق للغاية"

13:40 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / Lukas Barth/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool
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وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "مقلق للغاية".
وقال في تصريحات للصحفيين: "لقد أضفى بايدن السرية على هذه الملفات، وماذا قال عن الرئيس الآخر بشأن وثائقه السرية؟"، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وردا على سؤال عما إذا كانت القضية مختلفة بالنسبة لبادين، لأن محامييه عثروا على الوثائق وقاموا بتسليمها "على الفور"، قال كيفن مكارثي: "حقا؟ لقد عثروا عليها الآن بعد كل تلك السنوات".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العثور على وثائق سرية في مركز بايدن تعود لفترة عمله نائبا لأوباما... وترامب: متى تتم مداهمة منازل جو
07:22 GMT
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز للدبلوماسية والمشاركة العالمية في واشنطن تابع للرئيس جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، في بيان: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل علامات السرية".
وأضاف البيان: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز " بين بايدن" هو مركز أبحاث مقره واشنطن.
وفي شهر أغسطس/ آب 2022، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية، كجزء من تحقيق في إساءة استخدام المعلومات الدفاعية والسرقة وإتلاف الملفات، وصادر ما يقرب من 12 مجموعة من الوثائق، بعضها تحمل علامة "سري للغاية"
من ناحيته، نفى ترامب مزاعم تخزين معلومات سرية في منزله، وأدان التحقيق باعتباره دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
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