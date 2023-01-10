https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-مكارثي-اكتشاف-وثائق-بايدن-السرية-مقلق-للغاية-1072119882.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي: اكتشاف وثائق بايدن السرية "مقلق للغاية"

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي: اكتشاف وثائق بايدن السرية "مقلق للغاية"

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T13:40+0000

2023-01-10T13:40+0000

2023-01-10T13:40+0000

جو بايدن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال في تصريحات للصحفيين: "لقد أضفى بايدن السرية على هذه الملفات، وماذا قال عن الرئيس الآخر بشأن وثائقه السرية؟"، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.وردا على سؤال عما إذا كانت القضية مختلفة بالنسبة لبادين، لأن محامييه عثروا على الوثائق وقاموا بتسليمها "على الفور"، قال كيفن مكارثي: "حقا؟ لقد عثروا عليها الآن بعد كل تلك السنوات".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز للدبلوماسية والمشاركة العالمية في واشنطن تابع للرئيس جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، في بيان: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل علامات السرية".وأضاف البيان: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز " بين بايدن" هو مركز أبحاث مقره واشنطن.وفي شهر أغسطس/ آب 2022، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية، كجزء من تحقيق في إساءة استخدام المعلومات الدفاعية والسرقة وإتلاف الملفات، وصادر ما يقرب من 12 مجموعة من الوثائق، بعضها تحمل علامة "سري للغاية"من ناحيته، نفى ترامب مزاعم تخزين معلومات سرية في منزله، وأدان التحقيق باعتباره دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230110/العثور-على-وثائق-سرية-في-مركز-بايدن-تعود-لفترة-عمله-نائبا-لأوباما-وترامب-متى-تتم-مداهمة-منازل-جو-1072102005.html

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