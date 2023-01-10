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https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-وزراء-العراق-يزور-ألمانيا-الأسبوع-المقبل-1072135728.html
رئيس وزراء العراق يزور ألمانيا الأسبوع المقبل
رئيس وزراء العراق يزور ألمانيا الأسبوع المقبل
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه سيزور ألمانيا، الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T19:43+0000
2023-01-10T19:43+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقال السوداني، خلال مقابلة مع مجلة "بيلد" الألمانية: "سنزور ألمانيا في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا وسنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء.وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "سنناقش كذلك مبادرات وأفكار، تم بحثها من خلال الحكومة العراقية ومستشاريها مع السفارة الألمانية في بغداد، بشأن استثمار الغاز وتعزيز وجود الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق"، مشيرا إلى أن شركة "سيمنز" الألمانية تعمل في قطاع الكهرباء وهذه القضايا ستحظى بالأولوية من خلال زيارتنا إلى ألمانيا.وعن التعاون مع برلين في ملف الطاقة، قال السوداني: "بحكم إمكانيات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز، فإنه من الممكن تلبية حاجات ألمانيا من الطاقة في ظل الظروف التي تعاني منها السوق عالميا وارتفاع مستوى الطلب الذي أدى إلى زيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن العراق يمكنه تلبية احتياجات ألمانيا والسوق العالمي".وعن العلاقة بين العراق وإيران أكد رئيس الوزراء العراقي أن "العلاقة بين البلدين تاريخية وتربطهما حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر وهنالك روابط ثقافية ودينية واجتماعية".وأضاف: "إيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات "داعش" الإرهابية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تجري ضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".وردا على سؤال يتعلق بخطر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وإمكانية عودته، أكد السوداني، أن "عصابات داعش موجودة في سوريا وهناك خلايا موجودة في العراق لكنها لا تستطيع السيطرة على الأرض أو احتلال مدينة أو منطقة".وتابع: "هذا الفكر يحتاج معالجات لفترة زمنية طويلة، وجهودنا مستمرة في متابعة هذه الخلايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، مشيرا إلى أن استقرار الوضع في سوريا سوف ينهي وجود عصابات "داعش" الإرهابية.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا

رئيس وزراء العراق يزور ألمانيا الأسبوع المقبل

19:43 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه سيزور ألمانيا، الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس.
بغداد – سبوتنيك. وقال السوداني، خلال مقابلة مع مجلة "بيلد" الألمانية: "سنزور ألمانيا في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا وسنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء.
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وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "سنناقش كذلك مبادرات وأفكار، تم بحثها من خلال الحكومة العراقية ومستشاريها مع السفارة الألمانية في بغداد، بشأن استثمار الغاز وتعزيز وجود الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق"، مشيرا إلى أن شركة "سيمنز" الألمانية تعمل في قطاع الكهرباء وهذه القضايا ستحظى بالأولوية من خلال زيارتنا إلى ألمانيا.
وعن التعاون مع برلين في ملف الطاقة، قال السوداني: "بحكم إمكانيات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز، فإنه من الممكن تلبية حاجات ألمانيا من الطاقة في ظل الظروف التي تعاني منها السوق عالميا وارتفاع مستوى الطلب الذي أدى إلى زيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن العراق يمكنه تلبية احتياجات ألمانيا والسوق العالمي".
وعن العلاقة بين العراق وإيران أكد رئيس الوزراء العراقي أن "العلاقة بين البلدين تاريخية وتربطهما حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر وهنالك روابط ثقافية ودينية واجتماعية".
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وأضاف: "إيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات "داعش" الإرهابية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تجري ضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".
وردا على سؤال يتعلق بخطر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وإمكانية عودته، أكد السوداني، أن "عصابات داعش موجودة في سوريا وهناك خلايا موجودة في العراق لكنها لا تستطيع السيطرة على الأرض أو احتلال مدينة أو منطقة".
وتابع: "هذا الفكر يحتاج معالجات لفترة زمنية طويلة، وجهودنا مستمرة في متابعة هذه الخلايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، مشيرا إلى أن استقرار الوضع في سوريا سوف ينهي وجود عصابات "داعش" الإرهابية.
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