https://sputnikarabic.ae/20230110/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-إيران-1072138292.html
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال قوي جنوبي البلاد تعرضت له محافظة همزكان. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:49+0000
2023-01-10T20:49+0000
2023-01-10T20:49+0000
إيران
العالم
زلزال إيران
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن منطقة "قلعة قاضي تخت" الواقعة بمحافظة همزكان جنوبي إيران قد تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 4.2 على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم.وأكد رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر تذكر، مشيرا إلى أن مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران قد أوضح أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و47 دقيقة و5 ثواني من مساء اليوم.وحدث الزلزال الذي "ضرب محافظة هرمزكان عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.34 والعرض الشمالي 27.6 درجات، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض".وبدوره، دعا المسؤول الإيراني أهالي المحافظة الجنوبية إلى الحفاظ على هدوئهم، موضحا أنه ليس هناك أي داعي للخوف خاصة وأن الزلزال لم يسجل أي خسائر مادية أو بشرية.
https://sputnikarabic.ae/20221005/إصابة-170-شخصا-إثر-حدوث-زلزال-بقوة-54-ريختر-في-إيران-1068629405.html
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إيران, العالم, زلزال إيران
إيران, العالم, زلزال إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال قوي جنوبي البلاد تعرضت له محافظة همزكان.
وذكرت وكالة
إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن منطقة "قلعة قاضي تخت" الواقعة بمحافظة همزكان جنوبي إيران
قد تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 4.2 على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم.
وأكد رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر تذكر، مشيرا إلى أن مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران قد أوضح أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و47 دقيقة و5 ثواني من مساء اليوم.
وحدث الزلزال الذي "ضرب محافظة هرمزكان عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.34 والعرض الشمالي 27.6 درجات، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض".
وبدوره، دعا المسؤول الإيراني
أهالي المحافظة الجنوبية إلى الحفاظ على هدوئهم، موضحا أنه ليس هناك أي داعي للخوف خاصة وأن الزلزال لم يسجل أي خسائر مادية أو بشرية.