https://sputnikarabic.ae/20230110/شركة-بوينغ-تعلن-تسليم-480-طائرة-في-عام-2022-1072139861.html
شركة بوينغ تعلن تسليم 480 طائرة في عام 2022
شركة بوينغ تعلن تسليم 480 طائرة في عام 2022
عجلت شركة بوينغ من وتيرة تسليم طائراتها الأكثر مبيعا خلال الربع الأخير من عام 2022 لتختتم صعوبة العام بملاحظة إيجابية، وفقا للأرقام التي نشرتها اليوم الثلاثاء. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T22:06+0000
2023-01-10T22:06+0000
2023-01-10T22:08+0000
طائرة
شركة طيران
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وسلمت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية 152 طائرة في الربع الأخير، ليرتفع إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي إلى 480 طائرة، بزيادة أكثر من 40% مقارنة بعام 2021.وبلغ صافي طلبيات الشركة المسجلة خلال العام الماضي 808، بحسب "فرانس برس".وهذه هو أعلى رقم تحققه منذ عام 2018، عندما سلمت شركة بوينغ 806 طائرات قبل أن تتعرض لأزمات بسبب طائرتها من طراز 737 ماكس، حيث أدى حادثي تحطم مميتين والتراجع الهائل في حركة السفر بسبب كوفيد 19، إلى تراجع الطلبيات.وخلال السنوات الأخيرة، تخلفت شركة بوينغ بشدة عن شركة إيرباص في عمليات التسليم.وفي عام 2022 تخلفت مرة أخرى عن شركة صناعة الطائرات الأوروبية، التي قالت اليوم الثلاثاء إنها سلمت 661 طائرة لشركات طيران وعملاء آخرين العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إعلام-بوينغ-تعرض-تزويد-كييف-بذخائر-دقيقة-التوجيه-لأنظمة-الصواريخ--1070614997.html
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طائرة, شركة طيران
شركة بوينغ تعلن تسليم 480 طائرة في عام 2022
22:06 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 22:08 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
عجلت شركة بوينغ من وتيرة تسليم طائراتها الأكثر مبيعا خلال الربع الأخير من عام 2022 لتختتم صعوبة العام بملاحظة إيجابية، وفقا للأرقام التي نشرتها اليوم الثلاثاء.
وسلمت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية 152 طائرة في الربع الأخير، ليرتفع إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي إلى 480 طائرة، بزيادة أكثر من 40% مقارنة بعام 2021.
28 نوفمبر 2022, 08:30 GMT
وبلغ صافي طلبيات الشركة المسجلة خلال العام الماضي 808، بحسب "فرانس برس".
وهذه هو أعلى رقم تحققه منذ عام 2018، عندما سلمت شركة بوينغ
806 طائرات قبل أن تتعرض لأزمات بسبب طائرتها من طراز 737 ماكس، حيث أدى حادثي تحطم مميتين والتراجع الهائل في حركة السفر بسبب كوفيد 19، إلى تراجع الطلبيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تخلفت شركة بوينغ بشدة عن شركة إيرباص في عمليات التسليم.
وفي عام 2022 تخلفت مرة أخرى عن شركة صناعة الطائرات الأوروبية، التي قالت اليوم الثلاثاء إنها سلمت 661 طائرة لشركات طيران وعملاء آخرين العام الماضي.