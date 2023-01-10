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https://sputnikarabic.ae/20230110/صحيفة-الولايات-المتحدة-قلقة-بشأن-توسع-عمليات-مجموعة-فاغنر-الروسية-في-أوروبا-وأفريقيا-1072101905.html
صحيفة: الولايات المتحدة قلقة بشأن توسع عمليات مجموعة "فاغنر" الروسية في أوروبا وأفريقيا
صحيفة: الولايات المتحدة قلقة بشأن توسع عمليات مجموعة "فاغنر" الروسية في أوروبا وأفريقيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قلق الإدارة الأمريكية ازداد إزاء توسع صلاحيات وعمليات مجموعة "فاغنر" العسكرية في منطقة أوروبا وإفريقيا، لافتة إلى... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T07:20+0000
2023-01-10T07:20+0000
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن قلقة بشأن مدى تدخل مجموعة "فاغنر" العسكرية في السياسات الداخلية لدول ذات سيادة. وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية حول نشاطات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وصربيا.وأشار المنشور إلى أن أنشطة المنظمة في البلقان تتم على خلفية استمرار تصاعد التوتر على الحدود مع كوسوفو، مضيفة أن واشنطن تعتبر تصرفات الشركات العسكرية الخاصة مؤشر خطر لنمو التطرف في بعض الدول الأفريقية.وتعمل مجموعة "فاغنر" العسكرية في عشرات البلدان بالتنسيق مع الحكومات المحلية لهذه البلدان وتحديدا في المشاريع العسكرية والسياسية.
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صحيفة: الولايات المتحدة قلقة بشأن توسع عمليات مجموعة "فاغنر" الروسية في أوروبا وأفريقيا

07:20 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمركز "فاغنر" في مدينة سانت بطرسبورغ المتخصص بتطوير تقنيات الدفاع والمعلومات
مركز فاغنر في مدينة سانت بطرسبورغ المتخصص بتطوير تقنيات الدفاع والمعلومات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Alexander Galperin
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قلق الإدارة الأمريكية ازداد إزاء توسع صلاحيات وعمليات مجموعة "فاغنر" العسكرية في منطقة أوروبا وإفريقيا، لافتة إلى أن واشطن تعتزم اتخاذ إجراءات خاصة ضد الشركة العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن قلقة بشأن مدى تدخل مجموعة "فاغنر" العسكرية في السياسات الداخلية لدول ذات سيادة.
وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة بجمع معلومات استخباراتية حول نشاطات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وصربيا.
وأشار المنشور إلى أن أنشطة المنظمة في البلقان تتم على خلفية استمرار تصاعد التوتر على الحدود مع كوسوفو، مضيفة أن واشنطن تعتبر تصرفات الشركات العسكرية الخاصة مؤشر خطر لنمو التطرف في بعض الدول الأفريقية.
وتعمل مجموعة "فاغنر" العسكرية في عشرات البلدان بالتنسيق مع الحكومات المحلية لهذه البلدان وتحديدا في المشاريع العسكرية والسياسية.
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