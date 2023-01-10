https://sputnikarabic.ae/20230110/صحيفة-لم-يتم-تحديد-موعد-اجتماع-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1072100744.html

صحيفة: لم يتم تحديد موعد اجتماع وزيري خارجية سوريا وتركيا

صحيفة: لم يتم تحديد موعد اجتماع وزيري خارجية سوريا وتركيا

تحدثت وسائل إعلام سورية، عن التقارير حول عقد لقاء مرتقب يجمع وزيري خارجية سوريا وتركيا، الأربعاء المقبل، في موسكو. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T06:30+0000

2023-01-10T06:30+0000

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ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر وصفتها بـ"المتابعة" قولها إنه "لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا"، مشددة على أن "كل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".وأوضحت المصادر، أن "أمر اللقاء المزمع مرتبط بسير عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الماضي، والتي تهدف لمتابعة ضمان حسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء".وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد زعمت أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، سيجتمعان بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، يوم الأربعاء المقبل"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يمهد هذا اللقاء الثلاثي إلى قمة تضم الرؤساء السوري بشار الأسد، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، بأن موعد لقاء وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا، ما زال قيد الإعداد، وأنه لم يتم التوافق بشكل نهائي عليه بعد.وقال المصدر، معلقاً على معلومات ظهرت في وسائل إعلام، بأن لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، قد يعقد في الأيام المقبلة في الإمارات العربية المتحدة، بأنه "يجري تحديد موعد اللقاء، ولم يتم التوافق، بشكل نهائي، عليه بعد".وفي الـ15 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والأمن ووزارات الخارجية.وعقد لقاء ثلاثياً نهاية العام الماضي، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، جرى خلاله بحث سبل حلّ الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وحضره كذلك رؤساء الاستخبارات في سوريا وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230109/مصدر-العمل-جار-لتحديد-موعد-لقاء-وزراء-خارجية-روسيا-وتركيا-وسوريا-ولم-يتم-التوافق-عليه-بعد-1072095357.html

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