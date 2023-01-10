https://sputnikarabic.ae/20230110/صقيع-موسكو-في-2023-1072103385.html

صقيع موسكو في 2023

صقيع موسكو في 2023

في 6 يناير/ كانون الثاني، بدأ الصقيع يمتد إلى موسكو وضواحيها، فانخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

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قال خبراء الأرصاد الجوية أنه من 6 إلى 10 يناير، ستمر أبرد خمسة أيام في القرن الحادي والعشرين على العاصمة موسكو. وبحلول صباح يوم الاثنين الماضي، انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر وغطى الجليد شوارع وطرق موسكو، بينما وصلت إلى 30 تحت الصفر في ضواحي موسكو.يُذكر أن المستوى البرتقالي لخطر الطقس بسبب الصقيع الشديد سيستمر في موسكو حتى نهار يوم 11 يناير. إذ انخفضت درجة الحرارة في حدود العاصمة من 9 إلى 17 درجة تحت المتوسط المناخي المعتاد بالنسبة لموسكو في هذا الشهر.من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. حيث سترتفع موازين الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.

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