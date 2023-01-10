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https://sputnikarabic.ae/20230110/صقيع-موسكو-في-2023-1072103385.html
صقيع موسكو في 2023
صقيع موسكو في 2023
في 6 يناير/ كانون الثاني، بدأ الصقيع يمتد إلى موسكو وضواحيها، فانخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:56+0000
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قال خبراء الأرصاد الجوية أنه من 6 إلى 10 يناير، ستمر أبرد خمسة أيام في القرن الحادي والعشرين على العاصمة موسكو. وبحلول صباح يوم الاثنين الماضي، انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر وغطى الجليد شوارع وطرق موسكو، بينما وصلت إلى 30 تحت الصفر في ضواحي موسكو.يُذكر أن المستوى البرتقالي لخطر الطقس بسبب الصقيع الشديد سيستمر في موسكو حتى نهار يوم 11 يناير. إذ انخفضت درجة الحرارة في حدود العاصمة من 9 إلى 17 درجة تحت المتوسط المناخي المعتاد بالنسبة لموسكو في هذا الشهر.من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. حيث سترتفع موازين الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

صقيع موسكو في 2023

08:56 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 10.01.2023)
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في 6 يناير/ كانون الثاني، بدأ الصقيع يمتد إلى موسكو وضواحيها، فانخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر.
قال خبراء الأرصاد الجوية أنه من 6 إلى 10 يناير، ستمر أبرد خمسة أيام في القرن الحادي والعشرين على العاصمة موسكو. وبحلول صباح يوم الاثنين الماضي، انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر وغطى الجليد شوارع وطرق موسكو، بينما وصلت إلى 30 تحت الصفر في ضواحي موسكو.
يُذكر أن المستوى البرتقالي لخطر الطقس بسبب الصقيع الشديد سيستمر في موسكو حتى نهار يوم 11 يناير. إذ انخفضت درجة الحرارة في حدود العاصمة من 9 إلى 17 درجة تحت المتوسط المناخي المعتاد بالنسبة لموسكو في هذا الشهر.
من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. حيث سترتفع موازين الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevامرأة مسنة ترتدي كمامة تمشي في موسكو ، ودرجة حرارة الهواء حوالي 16 درجة مئوية تحت الصفر، 9 يناير 2023
امرأة مسنة ترتدي كمامة تمشي في موسكو ، ودرجة حرارة الهواء حوالي 16 درجة مئوية تحت الصفر، 9 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
امرأة مسنة ترتدي كمامة تمشي في موسكو ، ودرجة حرارة الهواء حوالي 16 درجة مئوية تحت الصفر، 9 يناير 2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالناس يسيرون في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
الناس يسيرون في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الناس يسيرون في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

برج تلفزيون أوستانكينو في يوم قارس البرودة في موسكو، روسيا 9 يناير 2023

برج تلفزيون أوستانكينو في يوم قارس البرودة في موسكو، روسيا 9 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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برج تلفزيون أوستانكينو في يوم قارس البرودة في موسكو، روسيا 9 يناير 2023

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يتنزه مع كلب على جسر في موسكو. في ليلة عيد الميلاد من 6 إلى 7 يناير، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى -30 درجة في منطقة العاصمة.

رجل يتنزه مع كلب على جسر في موسكو. في ليلة عيد الميلاد من 6 إلى 7 يناير، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى -30 درجة في منطقة العاصمة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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رجل يتنزه مع كلب على جسر في موسكو. في ليلة عيد الميلاد من 6 إلى 7 يناير، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى -30 درجة في منطقة العاصمة.

© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevامرأة تسير أمام زينة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في موسكو في 7 يناير 2023، حيث انخفضت درجة حرارة الهواء في العاصمة الروسية إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.
امرأة تسير أمام زينة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في موسكو في 7 يناير 2023، حيث انخفضت درجة حرارة الهواء في العاصمة الروسية إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
امرأة تسير أمام زينة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في موسكو في 7 يناير 2023، حيث انخفضت درجة حرارة الهواء في العاصمة الروسية إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.
© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova

يستمتع الناس بالسباحة في مسبح "تشاياكا" في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح "تشاياكا" في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح "تشاياكا" مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.

يستمتع الناس بالسباحة في مسبح &quot;تشاياكا&quot; في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح &quot;تشاياكا&quot; في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح &quot;تشاياكا&quot; مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova

يستمتع الناس بالسباحة في مسبح "تشاياكا" في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح "تشاياكا" في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح "تشاياكا" مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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منظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري للمهندس، مصمم الصواريخ الفضائية سيرغي كورولوف وبرج تلفزيون أوستانكينو في يوم شديد البرودة، موسكو، روسيا 9 يناير 2023

نصب تذكاري للمهندس، مصمم الصواريخ الفضائية سيرغي كورولوف وبرج تلفزيون أوستانكينو في يوم شديد البرودة، موسكو، روسيا 9 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نصب تذكاري للمهندس، مصمم الصواريخ الفضائية سيرغي كورولوف وبرج تلفزيون أوستانكينو في يوم شديد البرودة، موسكو، روسيا 9 يناير 2023

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