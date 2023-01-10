صقيع موسكو في 2023

قال خبراء الأرصاد الجوية أنه من 6 إلى 10 يناير، ستمر أبرد خمسة أيام في القرن الحادي والعشرين على العاصمة موسكو. وبحلول صباح يوم الاثنين الماضي، انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر وغطى الجليد شوارع وطرق موسكو، بينما وصلت إلى 30 تحت الصفر في ضواحي موسكو.يُذكر أن المستوى البرتقالي لخطر الطقس بسبب الصقيع الشديد سيستمر في موسكو حتى نهار يوم 11 يناير. إذ انخفضت درجة الحرارة في حدود العاصمة من 9 إلى 17 درجة تحت المتوسط المناخي المعتاد بالنسبة لموسكو في هذا الشهر.من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. حيث سترتفع موازين الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.
في 6 يناير/ كانون الثاني، بدأ الصقيع يمتد إلى موسكو وضواحيها، فانخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر.
قال خبراء الأرصاد الجوية أنه من 6 إلى 10 يناير، ستمر أبرد خمسة أيام في القرن الحادي والعشرين على العاصمة موسكو. وبحلول صباح يوم الاثنين الماضي، انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر وغطى الجليد شوارع وطرق موسكو، بينما وصلت إلى 30 تحت الصفر في ضواحي موسكو.
يُذكر أن المستوى البرتقالي لخطر الطقس بسبب الصقيع الشديد سيستمر في موسكو حتى نهار يوم 11 يناير. إذ انخفضت درجة الحرارة في حدود العاصمة من 9 إلى 17 درجة تحت المتوسط المناخي المعتاد بالنسبة لموسكو في هذا الشهر.
من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. حيث سترتفع موازين الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.
يستمتع الناس بالسباحة في مسبح "تشاياكا" في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح "تشاياكا" في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح "تشاياكا" مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.
يستمتع الناس بالسباحة في مسبح "تشاياكا" في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح "تشاياكا" في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح "تشاياكا" مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.