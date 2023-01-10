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عبد اللهيان: التعاون بين إيران وسوريا مهم لاستقرار المنطقة
عبد اللهيان: التعاون بين إيران وسوريا مهم لاستقرار المنطقة
أكدت إيران وسوريا أنهما يعملان على إرساء علاقات جيدة ووثيقة من أجل استقرار المنطقة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:26+0000
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وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، استقبل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في طهران، معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.وأكد عبد اللهيان أهمية العلاقات بين سوريا وإيران وكيف أنها ترسي الاستقرار والأمن في المنطقة.واعتبر وزير خارجية إيران أن التعاون الاقتصادي بين البلدين أمرا حتميا للاستفادة من الإمكانات القائمة.وقال أيمن سوسان، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى رؤية استراتيجية لكبار المسؤولين فيهما.وناقش الطرفان مستجدات حل الأزمة السورية.
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عبد اللهيان: التعاون بين إيران وسوريا مهم لاستقرار المنطقة

08:26 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكدت إيران وسوريا أنهما يعملان على إرساء علاقات جيدة ووثيقة من أجل استقرار المنطقة.
وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، استقبل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في طهران، معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.
وأكد عبد اللهيان أهمية العلاقات بين سوريا وإيران وكيف أنها ترسي الاستقرار والأمن في المنطقة.
واعتبر وزير خارجية إيران أن التعاون الاقتصادي بين البلدين أمرا حتميا للاستفادة من الإمكانات القائمة.
وقال أيمن سوسان، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى رؤية استراتيجية لكبار المسؤولين فيهما.
وناقش الطرفان مستجدات حل الأزمة السورية.
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