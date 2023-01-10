https://sputnikarabic.ae/20230110/عبد-اللهيان-التعاون-بين-إيران-وسوريا-مهم-لاستقرار-المنطقة-1072105789.html
عبد اللهيان: التعاون بين إيران وسوريا مهم لاستقرار المنطقة
عبد اللهيان: التعاون بين إيران وسوريا مهم لاستقرار المنطقة
أكدت إيران وسوريا أنهما يعملان على إرساء علاقات جيدة ووثيقة من أجل استقرار المنطقة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:26+0000
2023-01-10T08:26+0000
2023-01-10T08:26+0000
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وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، استقبل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في طهران، معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.وأكد عبد اللهيان أهمية العلاقات بين سوريا وإيران وكيف أنها ترسي الاستقرار والأمن في المنطقة.واعتبر وزير خارجية إيران أن التعاون الاقتصادي بين البلدين أمرا حتميا للاستفادة من الإمكانات القائمة.وقال أيمن سوسان، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى رؤية استراتيجية لكبار المسؤولين فيهما.وناقش الطرفان مستجدات حل الأزمة السورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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عبد اللهيان: التعاون بين إيران وسوريا مهم لاستقرار المنطقة
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أكدت إيران وسوريا أنهما يعملان على إرساء علاقات جيدة ووثيقة من أجل استقرار المنطقة.
وحسب وكالة
"إرنا" الإيرانية، استقبل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في طهران، معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.
وأكد عبد اللهيان أهمية العلاقات بين سوريا وإيران وكيف أنها ترسي الاستقرار والأمن في المنطقة.
واعتبر وزير خارجية إيران أن التعاون الاقتصادي بين البلدين أمرا حتميا للاستفادة من الإمكانات القائمة.
وقال أيمن سوسان، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى رؤية استراتيجية لكبار المسؤولين فيهما.
وناقش الطرفان مستجدات حل الأزمة السورية.