https://sputnikarabic.ae/20230110/عجز-الميزانية-الروسية-في-2022-بلغ---23-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1072120853.html
عجز الميزانية الروسية في 2022 بلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي
عجز الميزانية الروسية في 2022 بلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة، بنهاية عام 2022، وصل إلى 3.3 تريليون روبل (نحو 47.1 مليار دولار). 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T13:54+0000
2023-01-10T13:54+0000
2023-01-10T13:54+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشار إلى أن هذه القيمة تعادل 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الحجم الإجمالي لإيرادات الميزانية قرابة 28 تريليون روبل (نحو 400 مليار دولار).وقال سيلوانوف، خلال اجتماع للحكومة: "أود أن أقول إننا تجاوزنا العام الماضي خطة الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات ما يقرب من 28 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 2.8 تريليون روبل عما خططنا له في الأصل.وقد تم تحقيق ذلك من خلال عائدات النفط والغاز، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة ونمو الإيرادات غير النفطية والغاز، بما في ذلك من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، نتيجة زيادة الطلب في فترات معينة من العام الماضي".كما أشار الوزير إلى أنه في عام 2022، تم استخدام موارد إضافية لتمويل النفقات.وأضاف: "قمنا أيضا بزيادة حجم جذب الأموال من السوق المالية؛ مما أدى إلى زيادة عجز ميزانيتنا، وبلغ هذا العجز 3.3 تريليون روبل، أو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
عجز الميزانية الروسية في 2022 بلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي
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أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة، بنهاية عام 2022، وصل إلى 3.3 تريليون روبل (نحو 47.1 مليار دولار).
وأشار إلى أن هذه القيمة تعادل 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الحجم الإجمالي لإيرادات الميزانية قرابة 28 تريليون روبل (نحو 400 مليار دولار).
وقال سيلوانوف، خلال اجتماع للحكومة: "أود أن أقول إننا تجاوزنا العام الماضي خطة الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات ما يقرب من 28 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 2.8 تريليون روبل عما خططنا له في الأصل.
وقد تم تحقيق ذلك من خلال عائدات النفط والغاز، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة ونمو الإيرادات غير النفطية والغاز، بما في ذلك من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، نتيجة زيادة الطلب في فترات معينة من العام الماضي".
كما أشار الوزير إلى أنه في عام 2022، تم استخدام موارد إضافية لتمويل النفقات.
وأضاف: "قمنا أيضا بزيادة حجم جذب الأموال من السوق المالية؛ مما أدى إلى زيادة عجز ميزانيتنا، وبلغ هذا العجز 3.3 تريليون روبل، أو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".