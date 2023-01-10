https://sputnikarabic.ae/20230110/على-حساب-العمالة-الفلسطينية-إسرائيل-تستقدم-عمالا-من-الصين-1072136533.html

على حساب العمالة الفلسطينية... إسرائيل تستقدم عمالا من الصين

على حساب العمالة الفلسطينية... إسرائيل تستقدم عمالا من الصين

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن استقدام السلطات الإسرائيلية لعمال من الصين على حساب العمالة الفلسطينية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على دخول نحو 3 آلاف عامل من الصين إلى البلاد، بعد رفع قيود فيروس كورونا.وأفادت الصحيفة بأن العمالة الصينية سيتم تشغيلها في فرع البناء والتشييد، مشيرة إلى أنه يتوقع استقدام المزيد من العمال الأجانب خاصة الصينيين منهم، وذلك على حساب العمال الفلسطينيين.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة الإسرائيلية سمحت بدخول هذه العمالة الصينية بعد التأكد من رفع قيود جائحة كورونا على الحركة في الصين، لافتة إلى أن تل أبيب أدارت مفاوضات مكثفة مع بكين بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، رغم تفشي الفيروس في أنحاء واسعة من الصين.ونوهت الصحيفة إلى أنه يعمل في الداخل الإسرائيلي نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23،400 عامل أجنبي يعملون في عمليات البناء تحديدا، مضيفة أنه من المتوقع استقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20220922/غانتس-يقرر-زيادة-أعداد-العمال-الفلسطينيين-إلى-إسرائيل-لـ-17-ألفا-1068092542.html

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