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https://sputnikarabic.ae/20230110/على-حساب-العمالة-الفلسطينية-إسرائيل-تستقدم-عمالا-من-الصين-1072136533.html
على حساب العمالة الفلسطينية... إسرائيل تستقدم عمالا من الصين
على حساب العمالة الفلسطينية... إسرائيل تستقدم عمالا من الصين
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن استقدام السلطات الإسرائيلية لعمال من الصين على حساب العمالة الفلسطينية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:08+0000
2023-01-10T20:08+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على دخول نحو 3 آلاف عامل من الصين إلى البلاد، بعد رفع قيود فيروس كورونا.وأفادت الصحيفة بأن العمالة الصينية سيتم تشغيلها في فرع البناء والتشييد، مشيرة إلى أنه يتوقع استقدام المزيد من العمال الأجانب خاصة الصينيين منهم، وذلك على حساب العمال الفلسطينيين.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة الإسرائيلية سمحت بدخول هذه العمالة الصينية بعد التأكد من رفع قيود جائحة كورونا على الحركة في الصين، لافتة إلى أن تل أبيب أدارت مفاوضات مكثفة مع بكين بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، رغم تفشي الفيروس في أنحاء واسعة من الصين.ونوهت الصحيفة إلى أنه يعمل في الداخل الإسرائيلي نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23،400 عامل أجنبي يعملون في عمليات البناء تحديدا، مضيفة أنه من المتوقع استقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/غانتس-يقرر-زيادة-أعداد-العمال-الفلسطينيين-إلى-إسرائيل-لـ-17-ألفا-1068092542.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الصين, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الصين, العالم العربي

على حساب العمالة الفلسطينية... إسرائيل تستقدم عمالا من الصين

20:08 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن استقدام السلطات الإسرائيلية لعمال من الصين على حساب العمالة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على دخول نحو 3 آلاف عامل من الصين إلى البلاد، بعد رفع قيود فيروس كورونا.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
غانتس يقرر زيادة أعداد العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لـ 17 ألفا
22 سبتمبر 2022, 12:49 GMT
وأفادت الصحيفة بأن العمالة الصينية سيتم تشغيلها في فرع البناء والتشييد، مشيرة إلى أنه يتوقع استقدام المزيد من العمال الأجانب خاصة الصينيين منهم، وذلك على حساب العمال الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة الإسرائيلية سمحت بدخول هذه العمالة الصينية بعد التأكد من رفع قيود جائحة كورونا على الحركة في الصين، لافتة إلى أن تل أبيب أدارت مفاوضات مكثفة مع بكين بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، رغم تفشي الفيروس في أنحاء واسعة من الصين.
ونوهت الصحيفة إلى أنه يعمل في الداخل الإسرائيلي نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23،400 عامل أجنبي يعملون في عمليات البناء تحديدا، مضيفة أنه من المتوقع استقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال العام الحالي.
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