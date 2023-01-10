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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/فاغنر-تفرض-سيطرتها-على-سوليدار-والقتال-لا-يزال-مستمراً-في-وسط-المدينة-1072140148.html
"فاغنر" تفرض سيطرتها على سوليدار.. والقتال لا يزال مستمراً في وسط المدينة
"فاغنر" تفرض سيطرتها على سوليدار.. والقتال لا يزال مستمراً في وسط المدينة
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار، أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات "فاغنر"، لكن القتال "لا يزال مستمراً في وسط... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T23:04+0000
2023-01-10T23:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة "كونكورد" فكونتاكتي: إن" وحدات "فاغنر" سيطرت على كامل أراضي سوليدار،... لكن القتال "لا يزال مستمراً في وسط المدينة".وأضاف أن عدد الأسرى سيعلن الأربعاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.وأكد بريغوجين، أنه لم يشارك في الهجوم على مدينة سوليدار أي وحدات غير مقاتلي "فاغنر".وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-القوات-الروسية-تفرض-سيطرتها-على-وسط-مدينة-سوليدار-1072139319.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

"فاغنر" تفرض سيطرتها على سوليدار.. والقتال لا يزال مستمراً في وسط المدينة

23:04 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر تابعون لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار، أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات "فاغنر"، لكن القتال "لا يزال مستمراً في وسط المدينة".
موسكو - سبوتنيك. وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة "كونكورد" فكونتاكتي: إن" وحدات "فاغنر" سيطرت على كامل أراضي سوليدار،... لكن القتال "لا يزال مستمراً في وسط المدينة".
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
21:37 GMT
وأضاف أن عدد الأسرى سيعلن الأربعاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأكد بريغوجين، أنه لم يشارك في الهجوم على مدينة سوليدار أي وحدات غير مقاتلي "فاغنر".
وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها.
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