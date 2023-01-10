عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230110/فايزر-تعلن-تصنيع-دوائها-الفموي-لعلاج-كورونا-في-الصين-خلال-أشهر-1072130050.html
"فايزر" تعلن تصنيع دوائها الفموي لعلاج كورونا في الصين خلال أشهر
"فايزر" تعلن تصنيع دوائها الفموي لعلاج كورونا في الصين خلال أشهر
أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن بدئها في تصنيع دوائها الفموي "باكسلوفيد" لعلاج (كوفيد-19) في الصين، عبر مقاول محلي، في غضون 3 إلى 4 أشهر. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:35+0000
2023-01-10T16:35+0000
مجتمع
الصين
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/15/1048764336_0:43:2048:1195_1920x0_80_0_0_9801529d658e2805490e4da84f825d0b.jpg
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا: "كنا نحسب أن هذا سيأخذنا إلى نهاية العام لكي نكون قادرين على الحصول على التصنيع المحلي، ولكن مع التقدم الذي أراه، والجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتخليص الإنتاج، ستبدأ تلك العملية في وقت أبكر"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وأدلى بورلا بهذه التعليقات في مؤتمر للرعاية الصحية، من تنظيم شركة "جي بي مورغان"، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، أنه لن يتفاجأ إذا تم الحصول على الترخيص المطلوب لتصنيع دواء "باكسلوفيد" في الصين، في غضون 3 أو 4 أشهر المقبلين.وزاد الطلب على دواء "باكسلوفيد" بشكل كبير في الصين، وسط زيادة في عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19) على مستوى البلاد.وتأتي تصريحات رئيس "فايزر"، ألبرت بورلا، بعد أن رفضت سلطات الرعاية الصحية في الصين، إدراج دواء "باكسلوفيد"، في قائمة السداد الوطنية، التي تسمح للمرضى بالحصول عليه بسعر أرخص في جميع أنحاء البلاد.وأعلنت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، أن دواء "باكسلوفيد" الفموي من "فايزر"، لن تتم إضافته إلى القائمة، وذلك لأن الشركة الأمريكية طلبت سعرا مرتفعا للغاية، خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات الأسعار، التي اختتمت يوم الأحد الماضي.وكانت الصين قد وافقت على دواء "باكسلوفيد" في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، لكنه لم يكن متاحا على نطاق واسع جزئيا بسبب تكلفته المرتفعة، إذ يصل سعر العلبة إلى 340 دولار أمريكي.وأدى اتفاق مؤقت مع الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، إلى خفض هذا السعر في المستشفيات إلى 279 دولار، وكان إدراجه في قائمة السداد الوطنية سيخفض سعره إلى 103 دولار، وفقا لتقرير في صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر".
https://sputnikarabic.ae/20220118/فايزر-العلاج-الفموي-باكسلوفيد-فعال-ضد-متحور-أوميكرون-1056506716.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/15/1048764336_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_f08859f7cc1b7c91acf19ad0d2c33842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الصين, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

"فايزر" تعلن تصنيع دوائها الفموي لعلاج كورونا في الصين خلال أشهر

16:35 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISلقاح فايزر الأمريكي
لقاح فايزر الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
لقاح فايزر الأمريكي
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن بدئها في تصنيع دوائها الفموي "باكسلوفيد" لعلاج (كوفيد-19) في الصين، عبر مقاول محلي، في غضون 3 إلى 4 أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا: "كنا نحسب أن هذا سيأخذنا إلى نهاية العام لكي نكون قادرين على الحصول على التصنيع المحلي، ولكن مع التقدم الذي أراه، والجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتخليص الإنتاج، ستبدأ تلك العملية في وقت أبكر"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وأدلى بورلا بهذه التعليقات في مؤتمر للرعاية الصحية، من تنظيم شركة "جي بي مورغان"، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، أنه لن يتفاجأ إذا تم الحصول على الترخيص المطلوب لتصنيع دواء "باكسلوفيد" في الصين، في غضون 3 أو 4 أشهر المقبلين.
دواء الأسبرين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
18 يناير 2022, 21:54 GMT
وزاد الطلب على دواء "باكسلوفيد" بشكل كبير في الصين، وسط زيادة في عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19) على مستوى البلاد.
وتأتي تصريحات رئيس "فايزر"، ألبرت بورلا، بعد أن رفضت سلطات الرعاية الصحية في الصين، إدراج دواء "باكسلوفيد"، في قائمة السداد الوطنية، التي تسمح للمرضى بالحصول عليه بسعر أرخص في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، أن دواء "باكسلوفيد" الفموي من "فايزر"، لن تتم إضافته إلى القائمة، وذلك لأن الشركة الأمريكية طلبت سعرا مرتفعا للغاية، خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات الأسعار، التي اختتمت يوم الأحد الماضي.
وكانت الصين قد وافقت على دواء "باكسلوفيد" في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، لكنه لم يكن متاحا على نطاق واسع جزئيا بسبب تكلفته المرتفعة، إذ يصل سعر العلبة إلى 340 دولار أمريكي.
وأدى اتفاق مؤقت مع الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، إلى خفض هذا السعر في المستشفيات إلى 279 دولار، وكان إدراجه في قائمة السداد الوطنية سيخفض سعره إلى 103 دولار، وفقا لتقرير في صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала