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https://sputnikarabic.ae/20230110/فوربس-ملياردير-روسي-يخسر-أكثر-من-11-مليار-دولار-في-عام-2022-بسبب-العقوبات-1072125555.html
"فوربس": ملياردير روسي يخسر أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 بسبب العقوبات
"فوربس": ملياردير روسي يخسر أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 بسبب العقوبات
كشفت مجلة "فوربس" الروسية أن رئيس مجلس إدارة شركة "سيفيرستال" الروسية للصلب والتعدين قد خسر 11 مليار دولار في عام 2022. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:14+0000
2023-01-10T15:14+0000
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا للمجلة، فقد تصدر أليكسي مورداشوف، رئيس مجلس إدارة شركة الصلب والتعدين الروسية "سيفيرستال"، قائمة المليارديرات الروس الأكثر فقرًا في عام 2022 حيث انخفضت ثروته بمقدار 11.1 مليار دولار لتصل إلى 18.4 مليار دولار.وكانت مجلة "فوربس" قد صنفت في العام 2021، مورداشوف وعائلته على أنهم أغنى الروس، حيث قدرت ثروتهم بنحو 29.1 مليار دولار.وأغلق أوليغ تينكوف، مؤسس بنك "تينكوف"، المراكز الثلاثة الأولى، حيث تراجعت ثروته بمقدار 5.9 مليار دولار إلى 870 مليون دولار.وفقًا لـ "فوربس"، فإن 68 رائد أعمال روسي، قد تجاوزت ثروتهم في ديسمبر/كانون الأول 2022 مليار دولار، حسبما أفادت المنصة الإخبارية، مضيفة أن عدد المليارديرات في روسيا انخفض بنسبة 35 إلى 88 شخصًا على أساس سنوي.وتشمل الإجراءات تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية ووقف المدفوعات الدولية من البنوك الروسية، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى.طالع أيضا: تغريم ملياردير روسي 450 مليون دولار في أمريكا
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https://sputnikarabic.ae/20220930/أمريكا-تتهم-الملياردير-الروسي-ديريباسكا-بخرق-العقوبات-1068449134.html
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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم
روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم

"فوربس": ملياردير روسي يخسر أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 بسبب العقوبات

15:14 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالملياردير الروسي أليكسي مورداشوف
الملياردير الروسي أليكسي مورداشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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كشفت مجلة "فوربس" الروسية أن رئيس مجلس إدارة شركة "سيفيرستال" الروسية للصلب والتعدين قد خسر 11 مليار دولار في عام 2022.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا للمجلة، فقد تصدر أليكسي مورداشوف، رئيس مجلس إدارة شركة الصلب والتعدين الروسية "سيفيرستال"، قائمة المليارديرات الروس الأكثر فقرًا في عام 2022 حيث انخفضت ثروته بمقدار 11.1 مليار دولار لتصل إلى 18.4 مليار دولار.
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وكانت مجلة "فوربس" قد صنفت في العام 2021، مورداشوف وعائلته على أنهم أغنى الروس، حيث قدرت ثروتهم بنحو 29.1 مليار دولار.

احتلت تاتيانا باكالتشوك، مؤسسة سوق ويلدبريس، المركز الثاني في قائمة المليارديرات الروس الأكثر فقرًا، حيث انخفضت ثروتها بمقدار 8.3 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار في عام 2022.

وأغلق أوليغ تينكوف، مؤسس بنك "تينكوف"، المراكز الثلاثة الأولى، حيث تراجعت ثروته بمقدار 5.9 مليار دولار إلى 870 مليون دولار.
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وفقًا لـ "فوربس"، فإن 68 رائد أعمال روسي، قد تجاوزت ثروتهم في ديسمبر/كانون الأول 2022 مليار دولار، حسبما أفادت المنصة الإخبارية، مضيفة أن عدد المليارديرات في روسيا انخفض بنسبة 35 إلى 88 شخصًا على أساس سنوي.

وكانت الدول الغربية وحلفاؤها قد شنوا حملة عقوبات شاملة ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير/ شباط الماضي.

وتشمل الإجراءات تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية ووقف المدفوعات الدولية من البنوك الروسية، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى.
طالع أيضا: تغريم ملياردير روسي 450 مليون دولار في أمريكا
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