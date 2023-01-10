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https://sputnikarabic.ae/20230110/في-اتصال-هاتفي-مع-جيمس-كليفرلي-إيلي-كوهين-يشكر-بريطانيا-على-مواقفها-مع-إسرائيل-1072123189.html
في اتصال هاتفي مع جيمس كليفرلي... إيلي كوهين يشكر بريطانيا على مواقفها مع إسرائيل
في اتصال هاتفي مع جيمس كليفرلي... إيلي كوهين يشكر بريطانيا على مواقفها مع إسرائيل
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره البريطاني، جيمس كليفرلي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:19+0000
2023-01-10T14:19+0000
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ونشر كوهين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تحدث مع نظيره البريطاني وبحثا معا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن شكره وتقديره للموقف البريطاني المؤيد لإسرائيل في كل المحافل الدولية، مشيدا بالمواقف البريطانية تجاه بلاده، موضحا أن بريطانيا أحد الحلفاء الرئيسيين الاستراتيجيين لبلاده.وأفاد إيلي كوهين بأن العلاقات الثنائية الطيبة تنعكس آثارها في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مثمنا الموقف البريطاني من بلاده في المحافل الدولية.ولم يكتف بذلك، بل دعا إيلي كوهين نظيره البريطاني إلى زيارة إسرائيل في أقرب وقت.
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إسرائيل, العالم, بريطانيا
إسرائيل, العالم, بريطانيا

في اتصال هاتفي مع جيمس كليفرلي... إيلي كوهين يشكر بريطانيا على مواقفها مع إسرائيل

14:19 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره البريطاني، جيمس كليفرلي.
ونشر كوهين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تحدث مع نظيره البريطاني وبحثا معا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن شكره وتقديره للموقف البريطاني المؤيد لإسرائيل في كل المحافل الدولية، مشيدا بالمواقف البريطانية تجاه بلاده، موضحا أن بريطانيا أحد الحلفاء الرئيسيين الاستراتيجيين لبلاده.
وأفاد إيلي كوهين بأن العلاقات الثنائية الطيبة تنعكس آثارها في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مثمنا الموقف البريطاني من بلاده في المحافل الدولية.
ولم يكتف بذلك، بل دعا إيلي كوهين نظيره البريطاني إلى زيارة إسرائيل في أقرب وقت.
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