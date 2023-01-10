https://sputnikarabic.ae/20230110/كندا-تعتزم-شراء-منظومة-دفاع-جوي-أمريكية-من-طراز-ناسامز-لأوكرانيا-1072139075.html
كندا تعتزم شراء منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ناسامز" لأوكرانيا
كندا تعتزم شراء منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ناسامز" لأوكرانيا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن كندا تعتزم شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T21:24+0000
2023-01-10T21:24+0000
2023-01-10T21:25+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إن "هذا هو أول تبرع كندي بمنظومة دفاع جوي لأوكرانيا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220524/كندا-تشتري-20-ألف-قذيفة-مدفعية-أمريكية-لترسلها-إلى-أوكرانيا-1062668292.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
كندا تعتزم شراء منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ناسامز" لأوكرانيا
21:24 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 21:25 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن كندا تعتزم شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ناسامز" لتقديمها إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إن "هذا هو أول تبرع كندي بمنظومة دفاع جوي لأوكرانيا".
وتلقت أوكرانيا
مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.