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https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟
ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟
تمثل المدفعية سلاحا ناريا ذو أعيرة كبيرة يتم تشغيله بواسطة طاقم بشري لضرب أهداف معادية سواء بالنيران المباشرة أو غير المباشرة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:40+0000
2023-01-10T16:40+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويستخدم مصطلح النيران المباشرة في حالة استخدام المدفع لضرب هدف يمكن للرامي رصده بصورة مباشرة وتحديد مسار القذيفة بناء على ذلك.أما في حالة النيران غير المباشرة، فإنه يتم استخدام المدفع لضرب هدف غير مرئي، حيث يتم تحديد مسار القذيفة بناء على حسابات هندسية ترتبط بالمدى والسرعة وطول ماسورة المدفع.وفي جميع الأحوال تكون مهمة المدفعية هو توفير غطاء جوي للقوات البرية أثناء تقدمها، إضافة إلى استخدامها في قصف تحصينات العدو وفتح ثغرات يمكن استخدامها في اختراق خطوطه الدفاعية، حسبما يقول موقع اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس".وتتخذ قذائف المدفعية مسارات مختلفة نحو الهدف الذي يتم تحديده بدقة في نهاية مسار القذيفة وتستخدم فيه النيران المباشرة.لكن وجود بعض الأهداف المعادية خلف تحصينات طبيعية مثل الجبال يجعل عملية استهدافها بالنيران المباشرة غير ممكنة.وفي هذه الحالة يتم استخدام قذائف الهاون لضرب مثل هذه الأهداف لأنها تتميز بماسورة قصيرة يمكنها إطلاق قذائف بسرعة أقل وارتفاع أكبر يمكنها من الوصول إلى المواقع التي لا يمكن ضربها بأنواع المدفعية الأخرى التي تستخدم ماسورة أطول وتطلق القذائف في مسارات بسرعة كبيرة نحو أهداف بعيدة المدى.وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا بأضخم قوة مدافع ذاتية الحركة ومدافع مقطورة، بينما تصنف في المرتبة الثالثة عالميا في حجم ما تملكه من راجمات الصواريخ، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الأقوى-في-العالم-ما-هي-قدرات-مدفع-الهاون-الروسي-2-إس-4-1072126521.html
https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الروسي-يدمر-4-قاذفات-هيمارس-الأمريكية-في-دروزكوفكا-1071909695.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟

16:40 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورهاون "ساني"
هاون ساني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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تمثل المدفعية سلاحا ناريا ذو أعيرة كبيرة يتم تشغيله بواسطة طاقم بشري لضرب أهداف معادية سواء بالنيران المباشرة أو غير المباشرة.
ويستخدم مصطلح النيران المباشرة في حالة استخدام المدفع لضرب هدف يمكن للرامي رصده بصورة مباشرة وتحديد مسار القذيفة بناء على ذلك.
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
الأقوى في العالم... ما هي قدرات مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4"؟
15:19 GMT
أما في حالة النيران غير المباشرة، فإنه يتم استخدام المدفع لضرب هدف غير مرئي، حيث يتم تحديد مسار القذيفة بناء على حسابات هندسية ترتبط بالمدى والسرعة وطول ماسورة المدفع.
وفي جميع الأحوال تكون مهمة المدفعية هو توفير غطاء جوي للقوات البرية أثناء تقدمها، إضافة إلى استخدامها في قصف تحصينات العدو وفتح ثغرات يمكن استخدامها في اختراق خطوطه الدفاعية، حسبما يقول موقع اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس".
وتتخذ قذائف المدفعية مسارات مختلفة نحو الهدف الذي يتم تحديده بدقة في نهاية مسار القذيفة وتستخدم فيه النيران المباشرة.
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV / الانتقال إلى بنك الصورمدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
مدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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الانتقال إلى بنك الصور
لكن وجود بعض الأهداف المعادية خلف تحصينات طبيعية مثل الجبال يجعل عملية استهدافها بالنيران المباشرة غير ممكنة.
وفي هذه الحالة يتم استخدام قذائف الهاون لضرب مثل هذه الأهداف لأنها تتميز بماسورة قصيرة يمكنها إطلاق قذائف بسرعة أقل وارتفاع أكبر يمكنها من الوصول إلى المواقع التي لا يمكن ضربها بأنواع المدفعية الأخرى التي تستخدم ماسورة أطول وتطلق القذائف في مسارات بسرعة كبيرة نحو أهداف بعيدة المدى.
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 4 قاذفات "هيمارس" الأمريكية في دروزكوفكا
3 يناير, 22:46 GMT
وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا بأضخم قوة مدافع ذاتية الحركة ومدافع مقطورة، بينما تصنف في المرتبة الثالثة عالميا في حجم ما تملكه من راجمات الصواريخ، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
© Sputnikالمدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
المدفع الروسي الذاتي الحركة 2S23 NONA-SVK - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
© Sputnik
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