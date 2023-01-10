https://sputnikarabic.ae/20230110/مجلس-القيادة-اليمني-إيران-تؤجج-الصراع-في-اليمن-عبر-تهريب-الأسلحة-إلى-الحوثيين-1072139174.html
مجلس القيادة اليمني: إيران تؤجج الصراع في اليمن عبر تهريب الأسلحة إلى الحوثيين
مجلس القيادة اليمني: إيران تؤجج الصراع في اليمن عبر تهريب الأسلحة إلى الحوثيين
اتهم عضو مجلس القيادة اليمني، عثمان مجلي، اليوم الثلاثاء، إيران بتأجيج "الصراع الدائر على السلطة" في اليمن منذ 8 أعوام، من خلال تزويد جماعة "أنصار الله"... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مجلي خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس: "حلفاؤنا يحترمون اتفاقياتهم مع الدول ويستجيبون لكل متطلبات الوضع الإنساني في اليمن"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وأضاف: "الهدنة منذ إعلانها مطبقة علينا وعلى حلفائنا فقط، بينما يواصل النظام الإيراني تهريب الأسلحة للحوثيين الذين يشنون هجماتهم الإرهابية بجميع أنواع الأسلحة في كافة المحافظات اليمنية".وأردف عثمان مجلي: "طهران لا تريد السلام لليمن والمنطقة والإقليم، والدليل استمرارها في تهريب الأسلحة بكميات كبيرة إلى اليمن، وما أعلن عنه الأسطول الأمريكي الخامس إلا جزءا يسيرا مما يصل للحوثيين".ويرى عضو مجلس القيادة اليمني أن "إيران مستمرة في تأجيج الصراع في اليمن"، على حد قوله، مشددا على أهمية السلام وعودة ملايين اليمنيين إلى ديارهم ومناطقهم، وداعيا المجتمع الدولي إلى "ضغط حقيقي وفعال لتثبيت السلام الذي يتوق اليه الشعب اليمني".وبشأن اشتراط "أنصار الله" دفع الحكومة اليمنية رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز لتجديد هدنة الأمم المتحدة، قال مجلي: "يناقش المجتمع الدولي معنا الملف الاقتصادي وكأنه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اليمنيون، بينما جرائم الحوثيين لا حدود لها وقد تجاوزت صرف الرواتب إلى ممارسة سياسة ممنهجة للتجويع، كما أن الحوثيين هم من ينهب الرواتب".وقال عضو مجلس القيادة اليمني، إن أي مشاورات مع الحوثيين هي "إهدار للوقت"، مضيفا أن "قرار الحوثيين ليس بيدهم ولكن في طهران التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر تزويدهم بالطيران المُسير الذي يهاجم الشعب اليمني ودول الجوار".
https://sputnikarabic.ae/20230110/أنصار-الله-الوضع-الإنساني-في-اليمن-يتصدر-ملف-التفاوض-مع-التحالف-العربي-1072127910.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
مجلس القيادة اليمني: إيران تؤجج الصراع في اليمن عبر تهريب الأسلحة إلى الحوثيين
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اتهم عضو مجلس القيادة اليمني، عثمان مجلي، اليوم الثلاثاء، إيران بتأجيج "الصراع الدائر على السلطة" في اليمن منذ 8 أعوام، من خلال تزويد جماعة "أنصار الله" بالسلاح، معتبرا أي مشاورات بين الحكومة اليمنية مع الجماعة مجرد إهدار للوقت.
القاهرة- سبوتنيك
. وقال مجلي خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس: "حلفاؤنا يحترمون اتفاقياتهم مع الدول ويستجيبون لكل متطلبات الوضع الإنساني في اليمن"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وأضاف: "الهدنة منذ إعلانها مطبقة علينا وعلى حلفائنا فقط، بينما يواصل النظام الإيراني تهريب الأسلحة للحوثيين الذين يشنون هجماتهم الإرهابية بجميع أنواع الأسلحة في كافة المحافظات اليمنية".
وأردف عثمان مجلي
: "طهران لا تريد السلام لليمن والمنطقة والإقليم، والدليل استمرارها في تهريب الأسلحة بكميات كبيرة إلى اليمن، وما أعلن عنه الأسطول الأمريكي الخامس إلا جزءا يسيرا مما يصل للحوثيين".
ويرى عضو مجلس القيادة اليمني أن "إيران مستمرة في تأجيج الصراع في اليمن"، على حد قوله، مشددا على أهمية السلام وعودة ملايين اليمنيين إلى ديارهم ومناطقهم، وداعيا المجتمع الدولي إلى "ضغط حقيقي وفعال لتثبيت السلام الذي يتوق اليه الشعب اليمني".
وبشأن اشتراط "أنصار الله" دفع الحكومة اليمنية رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز لتجديد هدنة الأمم المتحدة، قال مجلي: "يناقش المجتمع الدولي معنا الملف الاقتصادي وكأنه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اليمنيون، بينما جرائم الحوثيين لا حدود لها وقد تجاوزت صرف الرواتب إلى ممارسة سياسة ممنهجة للتجويع، كما أن الحوثيين هم من ينهب الرواتب".
وقال عضو مجلس القيادة اليمني
، إن أي مشاورات مع الحوثيين هي "إهدار للوقت"، مضيفا أن "قرار الحوثيين ليس بيدهم ولكن في طهران التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر تزويدهم بالطيران المُسير الذي يهاجم الشعب اليمني ودول الجوار".