مدرسو لبنان لـ"سبوتنيك": وزير التربية تصرف بأموالنا
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تعد بتغيير ديناميكية المعركة في أوكرانيا؛ استعدادات لزيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى تركيا وسوريا؛ المشري يتهم الدبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات؛ أصوات تعلو في الأوساط الأوروبية تطالب بعدم دعم أوكرانيا بالأسلحة؛ دول مجلس التعاون تستثمر في الطاقات النظيفة؛ إضراب عام لمدرسي لبنان.
أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تردي أوضاعهم. حيث نفّذوا وقفةً احتجاجيّةً أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة طرابلس، تحت عنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان".
وخلال حديث خاص لـ"بلا قيود"، قالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان، الأستاذة نسرين شاهين:
"وزير التربية وعدنا بحوافز، وبدل نقل، ومستحقاتنا من السنة الماضية لكن لم ينفذ الوزير هذه الوعود، لذلك سنستمر بالإضراب، لأن الوزير حصل على 37 مليار دولار كدعم من اليونيسيف والبنك الدولي، وأخبرنا أنه سيعطينا 90 دولارا شهريا، وللأسف 3000 أستاذ لم يحصلوا على شيء، بينما حصل البعض الآخر على بعض هذا المبلغ وليس كله، وقمنا بالاعتصام 3 أشهر السنة الماضية، بعدها حصلنا على مرسوم بدل نقل بالمجلس النيابي، ولكن حتى اليوم لم يدفعوا لنا، بحجة وجود ثغرة بالمرسوم، هم يضحكون علينا للأسف، لم نحصل على شيء، ووزير التربية يتهم وزير المالية بعدم صرفها وأن المال مقدم للمدارس وليس للمدرسين، ونحن نعلم من مصادر خاصة أنه تم التصرف بهذه الأموال لتغطية عجز في القطاعات العامة".
خبير نفطي سعودي: دول الخليج سبقت الدول الغربية في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة
تظهر الدراسات الأخيرة أنه من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فوائض مالية في موازنات العام 2023 الجاري، وتنويع مصادر اقتصادها والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، فهل ستستغل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الفرصة للاستثمار في الطاقات النظيفة وتحقيق أرباح طويلة الأمد؟ وهل يخططون للتخلي عن عائدات النفط؟
حول هذا الموضوع، قال الخبير النّفطي السعودي، الدكتور محمد سرور الصبان لبرنامج "بلا قيود":
"إن الطاقة المتجددة والنظيفة هي مصادر طاقة مكمّلة للمصادر الأخرى التي تقوم دول الخليج بتصدير منتجاتها غلى الأسواعه العالمية، وكلّما كان هناك تنويع في مصادر الطاقات المختلفة كلّما تحقق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه دول الخليج بعيدا عن تصدير الزيت الخام، وأزمة الطاقة العالمية ليست من صنع دول الخليج أو "أوبك+"، بل الغرب ساهم في خلقها لاسيما بعد الأزمة الروسية- الأوكرانية، ودول مجلس التعاون لن تتخلى عن عائدات النفط والغاز ولن يتخلى العالم لعقود قادمة مهما حاول الغرب عزل هذين العنصرين من ميزان الطاقة العالمي، وإنما ستحاول زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة الأخرى، وبدل من أن تبقى كدول مصدرة للنفط والغاز ستصبح دولا مصدري لمصادر الطاقة التقليدية أو المتجدّدة".
وأشار الدكتور الصّبان إلى أنّ "دول الخليج قفزت قفزات كبيرة في مجال الطاقة النّظيفة، بل وسبقت الدول الغربية التي عليها المسؤولية التاريخية في تخفيض انبعاثاتها وهي نتيجة أزمة الطاقة الحالية، التي عادت إلى استهلاك مزيد من الفحم والطاقة النووية وهو ما يخالف تعهداتها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، والدول الخليجية تحاول تحقيق ذلك بالاستثمار في عدة مشاريع، مثل الشرق الأوسط الأخضر وسحب الكربون من مصادر الوقود الأحفوري والطاقة الهيدروجينية، وطاقة الرياح والطاقة الحرارية".
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