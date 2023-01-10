https://sputnikarabic.ae/20230110/مدرسو-لبنان-لـسبوتنيك-وزير-التربية-تصرف-بأموالنا-1072122761.html

مدرسو لبنان لـ"سبوتنيك": وزير التربية تصرف بأموالنا

مدرسو لبنان لـ"سبوتنيك": وزير التربية تصرف بأموالنا

نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تعد بتغيير ديناميكية المعركة في أوكرانيا؛ استعدادات لزيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى تركيا وسوريا؛ المشري يتهم الدبيبة... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T14:17+0000

2023-01-10T14:17+0000

2023-01-10T14:17+0000

راديو

بلا قيود

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مدرسو لبنان لـ"سبوتنيك": وزير التربية تصرف بأموالنا مدرسو لبنان لـ"سبوتنيك": وزير التربية تصرف بأموالنا

أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تردي أوضاعهم. حيث نفّذوا وقفةً احتجاجيّةً أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة طرابلس، تحت عنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان".وخلال حديث خاص لـ"بلا قيود"، قالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان، الأستاذة نسرين شاهين:خبير نفطي سعودي: دول الخليج سبقت الدول الغربية في مجال الطاقات النظيفة والمتجددةتظهر الدراسات الأخيرة أنه من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فوائض مالية في موازنات العام 2023 الجاري، وتنويع مصادر اقتصادها والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، فهل ستستغل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الفرصة للاستثمار في الطاقات النظيفة وتحقيق أرباح طويلة الأمد؟ وهل يخططون للتخلي عن عائدات النفط؟حول هذا الموضوع، قال الخبير النّفطي السعودي، الدكتور محمد سرور الصبان لبرنامج "بلا قيود":وأشار الدكتور الصّبان إلى أنّ "دول الخليج قفزت قفزات كبيرة في مجال الطاقة النّظيفة، بل وسبقت الدول الغربية التي عليها المسؤولية التاريخية في تخفيض انبعاثاتها وهي نتيجة أزمة الطاقة الحالية، التي عادت إلى استهلاك مزيد من الفحم والطاقة النووية وهو ما يخالف تعهداتها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، والدول الخليجية تحاول تحقيق ذلك بالاستثمار في عدة مشاريع، مثل الشرق الأوسط الأخضر وسحب الكربون من مصادر الوقود الأحفوري والطاقة الهيدروجينية، وطاقة الرياح والطاقة الحرارية".التفاصيل في الملف الصوتي...

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