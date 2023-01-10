https://sputnikarabic.ae/20230110/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-سابق-نجحنا-في-إقناع-أمريكا-باغتيال-قاسم-سليماني-1072128006.html
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نجحنا في إقناع أمريكا باغتيال قاسم سليماني
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نجحنا في إقناع أمريكا باغتيال قاسم سليماني
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن بلاده نجحت في إقناع أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:43+0000
2023-01-10T15:43+0000
2023-01-10T15:43+0000
إسرائيل
مقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
العالم
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ونقل الموقع الإلكتروني "جويش نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن الجنرال تامير هايمان، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن بلاده نجحت في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الجنرال قاسم سليماني كان يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين.وأكد الجنرال هايمان أن إسرائيل أوضحت لإدارة الرئيس ترامب أن أنشطة الجنرال قاسم سليماني "خبيثة" ضد الأمريكيين، وأن بلاده قدمت معلومات استخباراتية وتحليلات مشتركة لفترة طويلة حول أنشطة قاسم سليماني في المنطقة، واصفة إياه بأنه يمثل تهديدا مباشرا على الأمريكيين وكذلك على موقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط.وشدد رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق على أن تلك المعلومات قد ساهمت في اغتيال إدارة ترامب للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وذلك حيث تمكنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من توجيه أنظار الإدارة الأمريكية إلى محاربة إيران، وعلى رأسها الجنرال سليماني.وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إسرائيل, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, العالم
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نجحنا في إقناع أمريكا باغتيال قاسم سليماني
تابعنا عبر
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن بلاده نجحت في إقناع أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
ونقل الموقع
الإلكتروني "جويش نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن الجنرال تامير هايمان، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن بلاده نجحت في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الجنرال قاسم سليماني
كان يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين.
وأكد الجنرال هايمان أن إسرائيل أوضحت لإدارة الرئيس ترامب أن أنشطة الجنرال قاسم سليماني "خبيثة" ضد الأمريكيين، وأن بلاده قدمت معلومات استخباراتية وتحليلات مشتركة لفترة طويلة حول أنشطة قاسم سليماني في المنطقة، واصفة إياه بأنه يمثل تهديدا مباشرا على الأمريكيين وكذلك على موقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
وشدد رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق على أن تلك المعلومات قد ساهمت في اغتيال إدارة ترامب للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وذلك حيث تمكنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من توجيه أنظار الإدارة الأمريكية إلى محاربة إيران، وعلى رأسها الجنرال سليماني.
وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية اغتيال
الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية
في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.