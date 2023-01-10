https://sputnikarabic.ae/20230110/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تناقش-مع-نظيرها-الأوكراني-المساعدات-الإنسانية-بين-البلدين-1072140379.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، يوم الأربعاء إنها التقت بنظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، وناقشت إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T23:57+0000
2023-01-10T23:57+0000
2023-01-10T23:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. قالت موسكالكوفا على تيلغوام: "عقد الاجتماع المقرر سابقا مع أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس اليوم. لقد ناقشنا قضايا إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني البلدين".وأعلنت موسكالكوفا يوم الاثنين أنها تخطط للقاء لوبينيتس في تركيا في الفترة من 12 إلى 14 يناير.وقال لوبينيتس الأسبوع الماضي إنه يخطط للاجتماع مع موسكالكوفا في المستقبل القريب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين
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قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، يوم الأربعاء إنها التقت بنظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، وناقشت إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني كلا البلدين.
موسكو - سبوتنيك
. قالت موسكالكوفا على تيلغوام: "عقد الاجتماع المقرر سابقا مع أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس اليوم. لقد ناقشنا قضايا إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني البلدين".
وأعلنت موسكالكوفا يوم الاثنين أنها تخطط للقاء لوبينيتس في تركيا في الفترة من 12 إلى 14 يناير.
وقال لوبينيتس الأسبوع الماضي إنه يخطط للاجتماع مع موسكالكوفا
في المستقبل القريب.