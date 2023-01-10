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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تناقش-مع-نظيرها-الأوكراني-المساعدات-الإنسانية-بين-البلدين-1072140379.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين
قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، يوم الأربعاء إنها التقت بنظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، وناقشت إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T23:57+0000
2023-01-10T23:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. قالت موسكالكوفا على تيلغوام: "عقد الاجتماع المقرر سابقا مع أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس اليوم. لقد ناقشنا قضايا إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني البلدين".وأعلنت موسكالكوفا يوم الاثنين أنها تخطط للقاء لوبينيتس في تركيا في الفترة من 12 إلى 14 يناير.وقال لوبينيتس الأسبوع الماضي إنه يخطط للاجتماع مع موسكالكوفا في المستقبل القريب.
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناقش مع نظيرها الأوكراني المساعدات الإنسانية بين البلدين

23:57 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، يوم الأربعاء إنها التقت بنظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، وناقشت إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني كلا البلدين.
موسكو - سبوتنيك. قالت موسكالكوفا على تيلغوام: "عقد الاجتماع المقرر سابقا مع أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينيتس اليوم. لقد ناقشنا قضايا إيصال المساعدات الإنسانية لمواطني البلدين".
وأعلنت موسكالكوفا يوم الاثنين أنها تخطط للقاء لوبينيتس في تركيا في الفترة من 12 إلى 14 يناير.
وقال لوبينيتس الأسبوع الماضي إنه يخطط للاجتماع مع موسكالكوفا في المستقبل القريب.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:50 GMT
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