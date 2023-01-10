https://sputnikarabic.ae/20230110/ملك-المغرب-يصدر-عفوا-عن-991-شخصا-1072139519.html
ملك المغرب يصدر عفوا عن 991 شخصا
ملك المغرب يصدر عفوا عن 991 شخصا
أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عفوا ملكيا شمل 991 شخصا، وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة استقلال البلاد. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T21:40+0000
2023-01-10T21:40+0000
2023-01-10T21:41+0000
أخبار المغرب اليوم
عفو ملكي
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جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة العدل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.وقال البيان: "بمناسبة ذكرى 11 يناير/ كانون الثاني أصدر الملك أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 991 شخصا".وأوضح البيان أن "المستفيدين من العفو الملكي 707 موجودون في حالة اعتقال... و284 شخصا في حالة إطلاق سراح".يذكر أنه في 11 يناير من عام 1944 قدم رجال الحركة الوطنية في المغرب بالتنسيق مع الملك محمد الخامس وثيقة تطالب باستقلال البلاد إلى السلطات الفرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20230106/هل-تلبي-إسرائيل-شروط-المغرب-من-أجل-علاقات-كاملة-1071996131.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, عفو ملكي
أخبار المغرب اليوم, عفو ملكي
ملك المغرب يصدر عفوا عن 991 شخصا
21:40 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عفوا ملكيا شمل 991 شخصا، وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة استقلال البلاد.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة العدل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية
المغربية.
وقال البيان: "بمناسبة ذكرى 11 يناير/ كانون الثاني أصدر الملك أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 991 شخصا".
وأوضح البيان أن "المستفيدين من العفو الملكي 707 موجودون في حالة اعتقال
... و284 شخصا في حالة إطلاق سراح".
يذكر أنه في 11 يناير من عام 1944 قدم رجال الحركة الوطنية في المغرب بالتنسيق مع الملك محمد الخامس وثيقة تطالب باستقلال البلاد إلى السلطات الفرنسية.