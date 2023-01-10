https://sputnikarabic.ae/20230110/منظمة-التعاون-الإسلامي-تحذر-من-عواقب-التطاول-على-المسجد-الأقصى-1072127236.html
منظمة التعاون الإسلامي تحذر من عواقب التطاول على المسجد الأقصى
منظمة التعاون الإسلامي تحذر من عواقب التطاول على المسجد الأقصى
حذرت منظمة دول التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:20+0000
2023-01-10T15:20+0000
2023-01-10T15:20+0000
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جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.وأدان البيان الذي نشرته المنظمة في موقعها الرسمي بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى في 3 كانون الثاني/ يناير 2023 من قبل وزير إسرائيلي، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي "المتطرف" إيتمار بن غفير.واعتبر البيان أن عملية الاقتحام "استفزاز خطير يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".وطالبت منظمة التعاون مجلس الأمن بتحرك عاجل لردع وإدانة ووقف التصعيد الإسرائيلي، محمّلة إسرائيل مسؤولية ما يحدث له.كما دعا بيان المنظمة إلى "فرض عقوبات على الوزير المتطرف الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20230109/بن-غفير-يصدر-قرارا-بحظر-رفع-أي-علم-فلسطيني-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1072058736.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التعاون الإسلامي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي تحذر من عواقب التطاول على المسجد الأقصى
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حذرت منظمة دول التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي
الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وأدان البيان الذي نشرته المنظمة في موقعها الرسمي بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى في 3 كانون الثاني/ يناير 2023 من قبل وزير إسرائيلي، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي "المتطرف" إيتمار بن غفير.
واعتبر البيان أن عملية الاقتحام "استفزاز خطير يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وطالبت منظمة التعاون مجلس الأمن بتحرك عاجل لردع وإدانة ووقف التصعيد الإسرائيلي
، محمّلة إسرائيل مسؤولية ما يحدث له.
كما دعا بيان المنظمة إلى "فرض عقوبات على الوزير المتطرف الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى".