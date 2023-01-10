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https://sputnikarabic.ae/20230110/موسكو-تقول-إن-غرض-المهزلة-الأمريكية-حول-المعارضة-الفنزويلية-هو-السيطرة-على-موارد-البلاد-1072099870.html
موسكو تقول إن غرض المهزلة الأمريكية حول المعارضة الفنزويلية هو السيطرة على موارد البلاد
موسكو تقول إن غرض المهزلة الأمريكية حول المعارضة الفنزويلية هو السيطرة على موارد البلاد
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المهزلة الأمريكية حول المعارضة الفنزويلية هو السيطرة على موارد الدولة الفنزويلية المالية التي تخضع... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T03:53+0000
2023-01-10T03:53+0000
روسيا
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وأضافت، من الواضح أن مهام رعاة الثورة الملونة التي لم تحدث في فنزويلا لا تزال كما هي.. الهدف النهائي لهذه المهزلة ليس مخفيا، وهو الحفاظ على السيطرة على الموارد المالية للدولة الفنزويلية في الولاية القضائية الأجنبية".صوتت المعارضة الفنزويلية في 30 ديسمبر 2022، في جلسة استماع ثانية، أخيرا لإقالة الحكومة المؤقتة لخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير قانوني رئيسا للدولة في عام 2019.وقال قادة المعارضة، إن استقالة الحكومة المؤقتة مطلوبة لأن الهيكل قد ضعف ولا يؤدي مهامه. وهكذا يظل غوايدو رئيسا للدولة معلنا بشكل غير شرعي بدون حكومة وبدون سيطرة على البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الولايات-المتحدة-لا-تزال-تعتبر-مادورو-رئيسا-غير-شرعي-رغم-حل-حكومة-المعارضة-1071907054.html
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موسكو تقول إن غرض المهزلة الأمريكية حول المعارضة الفنزويلية هو السيطرة على موارد البلاد

03:53 GMT 10.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المهزلة الأمريكية حول المعارضة الفنزويلية هو السيطرة على موارد الدولة الفنزويلية المالية التي تخضع لولاية قضائية أجنبية.
وأضافت، من الواضح أن مهام رعاة الثورة الملونة التي لم تحدث في فنزويلا لا تزال كما هي.. الهدف النهائي لهذه المهزلة ليس مخفيا، وهو الحفاظ على السيطرة على الموارد المالية للدولة الفنزويلية في الولاية القضائية الأجنبية".
صوتت المعارضة الفنزويلية في 30 ديسمبر 2022، في جلسة استماع ثانية، أخيرا لإقالة الحكومة المؤقتة لخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير قانوني رئيسا للدولة في عام 2019.
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وقال قادة المعارضة، إن استقالة الحكومة المؤقتة مطلوبة لأن الهيكل قد ضعف ولا يؤدي مهامه. وهكذا يظل غوايدو رئيسا للدولة معلنا بشكل غير شرعي بدون حكومة وبدون سيطرة على البرلمان.
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