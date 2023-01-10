نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو متمسكة بالتزاماتها الدولية بشأن مكافحة الفساد
© Sputnik . Press service of the Federation Council of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشوف
© Sputnik . Press service of the Federation Council of the Russian Federation/
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا ما زالت متمسكة بالتزاماتها الدولية بخصوص مكافحة الفساد، على الرغم من قرار الانسحاب من اتفاقية المسؤولية الجنائية عن ممارسة الفساد.
وكتب كوساتشوف بقناته على منصة "تليغرام": "روسيا ما زالت متمسكة بالتزاماتها الدولية بخصوص مكافحة الفساد، على الرغم من قرار الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا ذات الصلة، حيث لم تكن روسيا الوحيدة فقط وهي من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن المسؤولية الجنائية عن ممارسة الفساد في عام 1999، فحسب بل شاركت بنشاط بالغ في صياغتها".
ولفت كوساتشوف إلى أن اتخاذ مجلس أوروبا قرارًا سياسيًا بإنهاء عضوية روسيا الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد مع ترك الآليات القانونية للتأثير على روسيا بدون مشاركة روسيا نفسها هو إجراء غير قانوني، موضحاً أن هذه المنظمة تعتبر القاعدة المؤسساتية للاتفاقية والتي أوكلت إليها مهمة مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الأطراف المتعاقدة، مؤكدا على أن نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن هذا القرار يعد تمييزيا.
ولفت كوساتشوف إلى أن اتخاذ مجلس أوروبا قرارًا سياسيًا بإنهاء عضوية روسيا الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد مع ترك الآليات القانونية للتأثير على روسيا بدون مشاركة روسيا نفسها هو إجراء غير قانوني، موضحاً أن هذه المنظمة تعتبر القاعدة المؤسساتية للاتفاقية والتي أوكلت إليها مهمة مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الأطراف المتعاقدة، مؤكدا على أن نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن هذا القرار يعد تمييزيا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون خاص بالانسحاب من هذه الاتفاقية تم عرضه على مجلس الدوما الروسي يوم أمس الاثنين.