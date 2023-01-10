https://sputnikarabic.ae/20230110/نتنياهو-يدين-أعمال-الشغب-في-البرازيل-في-الديمقراطية-لا-مكان-لمظاهرات-عنيفة-1072109585.html

نتنياهو يدين أعمال الشغب في البرازيل: في الديمقراطية لا مكان لمظاهرات عنيفة

نتنياهو يدين أعمال الشغب في البرازيل: في الديمقراطية لا مكان لمظاهرات عنيفة

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أعمال شغب نفذها في البرازيل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، معتبرا أن لا مكان لمظاهرات عنيفة... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T10:01+0000

2023-01-10T10:01+0000

2023-01-10T10:01+0000

بنيامين نتنياهو

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وانطلقت يوم السبت تظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد نتنياهو بعد أيام من تولي حكومته مهام عملها، احتجاجا على إصلاحات تسعى لإدخالها على النظام القضائي. وأمس الاثنين دعا وزير الدفاع السابق بيني غانتس الإسرائيليين إلى الخروج للتظاهر ضد الحكومة محذرا من سيناريو حرب أهلية تشهدها إسرائيل، فيما اعتبر نتنياهو تلك الدعوات دعوة صريحة للفتنة.وأضاف فيما يمكن اعتباره إسقاطا على الداخل الإسرائيلي "في الديمقراطية لا مكان للمظاهرات العنيفة ويجب احترام إرادة الشعب كما عبرت عنها نتائج الانتخابات".وبعد ساعات من الاشتباكات، استعادت الشرطة مساء الأحد الماضي، السيطرة على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا بعدما اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، مقر البرلمان والمحكمة العليا، وحاصروا قصر الرئاسة.واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الشرطة والاستخبارات في العاصمة برازيليا بـ"التواطؤ الصريح" وتسهيل اقتحام المتظاهرين لمباني حكومية وإحداث فوضى داخلها.وقال دا سيلفا خلال اجتماع مع المحافظين اليوم الثلاثاء: "لقد أهملت شرطة العاصمة والاستخبارات في برازيليا التهديد بالهجوم".وأضاف: "نلاحظ من خلال اللقطات، رجال الشرطة وهم يتحدثون مع المهاجمين، كان هناك تواطؤ صريح من الشرطة مع المتظاهرين".وسبق أن رفض بولسونارو الاعتراف بالخسارة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول.مع ذلك ينفي بولسونارو، المسؤولية عن تشجيع مثيري الشغب على اقتحام المقار الحكومية، ويقول إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.

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