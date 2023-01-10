https://sputnikarabic.ae/20230110/هل-تشهد-حربا-أهلية-عضو-كنيست-يطالب-باعتقال-لابيد-وغانتس-بعد-دعوة-برلماني-إسرائيلي-لعصيان-مدني-1072132835.html

هل تشهد "حربا أهلية".. عضو كنيست يطالب باعتقال لابيد وغانتس بعد دعوة برلماني إسرائيلي لعصيان مدني

هل تشهد "حربا أهلية".. عضو كنيست يطالب باعتقال لابيد وغانتس بعد دعوة برلماني إسرائيلي لعصيان مدني

في الوقت الذي دعا عضو كنيست لعصيان مدني في إسرائيل، طالب برلماني إسرائيلي آخر باعتقال زعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الأسبق بيني غانتس. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T18:19+0000

2023-01-10T18:19+0000

2023-01-10T18:19+0000

العالم

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

بيني غانتس

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ونقلت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسفيكا فوغل، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية"، الذي يترأسه وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، مطالبته باعتقال كل من غانتس ولابيد، بدعوى تحريضهما على التمرد.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن فوغل وهو ضابط في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي برتبة عميد، أن غانتس ولبيد، ومعهما آخرون، منهم وزير الأمن الداخلي السابق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، يحرضون الناس على التمرد، ويطالبون بخروج الناس إلى الشوارع.وأوضح فوغل ضمن سلسلة تصريحاته أن مثل هذه الدعوة المطالبة بالتمرد والعصيان على حكومة بنيامين نتنياهو تعد بمثابة "خيانة للوطن"، وهو سبب كاف لاعتقال هؤلاء، خاصة لابيد رئيس الوزراء الأسبق، وغانتس وزير الدفاع الأسبق في حكومته.وتوافق ألموغ كوهين، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما ذكره عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من أنه في حال عدم توقف كل من لابيد وغانتس ويعالون ومعهم يائير جولان الذي دعا إلى عصيان مدني في بلاده، ضد حكومة نتنياهو، فإنه يجب اعتقالهم وتكبيليم بالأصفاد.وكان تسيفكا فوغل قد حذر نتنياهو من أنه يدير حربا أهلية في إسرائيل من خلال تهديده لتماسك وقوة المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يسير في طريقه محدثا زلزالا في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يائير جولان، إلى عصيان مدني في بلاده، حيث نشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، دعا من خلالها إلى العصيان المدني في إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.وطالب يائير جولان بإعلان العصيان المدني الكامل في إسرائيل بإغلاق الشوارع والمحال التجارية والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع من أجل إسقاط حكومة نتنياهو، التي وصفها بـ"الحكومة الفاسدة والخبيثة والشريرة".ولم يكتف عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، وهو جنرال سابق بالجيش الإسرائيلي، ونائب وزير الاقتصاد السابق، بذلك بل وصف حكومة نتنياهو الجديدة بأنها "حكومة فاسدة والحريديم المتطرفين يحصلون على أموال الإسرائيليين ويفعلون ما يريدون دون أي رادع"، مناشدا بمحاربة تلك الحكومة وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت.ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها.وقال غانتس مخاطبا نتنياهو، خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست: "إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك - فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكان وزير الدفاع السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: "إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك".وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.

إسرائيل

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العالم, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, بيني غانتس