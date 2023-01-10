https://sputnikarabic.ae/20230110/هل-ستغامر-واشنطن-بفتح-جبهة-جديدة-مع-الصين؟-1072125346.html

هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟

هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الصيني الجديد، تشين غانغ، إنهما يرفضان السياسة الأمريكية المتمثلة في إثارة المواجهة مع الصين وروسيا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T15:09+0000

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هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟ هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟

وأشار بيان الخارجية الروسية، الاثنين، إلى أن حديث الوزيرين انتهى إلى "رفض التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض محاولات الغرب لكبح جماح تنمية بلادنا من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة"، كما تم التأكيد على "وحدة مقاربات موسكو وبكين تجاه المشاكل الأساسية للتنمية العالمية".ويقول مراقبون إن واشنطن تعكف حاليا على تصميم مواجهة تستدرج إليها الصين، وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه "إذا بدأت الحرب بين الولايات المتحدة والصين، لن تكون مجرد معركة من أجل تايوان أو أي بقعة ساخنة أخرى، بل ستكون معركة من أجل الهيمنة في المنطقة الأكثر أهمية، وعلى كل النفوذ العالمي لاحقا".وأشار إلى أن "هناك حاليا نزعة تغييرية تعتصر العالم حاليا، وهناك تحولات في موازين القوة، وتتسم هذه المرحلة عادة بعدم الوضوح، وقد توترت العلاقة بين الطرفين منذ زيارة بيلوسي لتايوان، وقبل أيام كاد يحدث تصادم لطائرتين، وقد تحدث الحوادث".ولفت إلى أن "استراتيجية الأمن القومي التي قدمتها واشنطن قبل أسابيع تقوم على التنافس مع الصين وتقييد روسيا، إلا أن الصين لديها وعي بقدراتها، وكلا البلدين لا يرغبان بالمواجهة إلا إذا وقعت حوادث وخرجت عن السيطرة".وأشارت إلى أن "مجلس الأمن القومي سرب قبل أشهر وثيقة تتضمن تفاصيل الاستراتيجية الشاملة الأمريكية تجاه الصين، ومنها خطط تقوم على احتواء الصين في الإقليم من خلال حشد الحلفاء الإقليميين، ومساعدتهم على مواجهة تطلعات بكين، وقالت الوثيقة إنه يتعين على واشنطن الحفاظ على التفوق الدبلوماسي والعسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع منع الصين من إنشاء مناطق جديدة غير ليبرالية".وأوضحت حلمي أنه "من غير الوارد دخول بكين وواشنطن إلى حرب باردة لأن اقتصادي البلدين مترابطتين بصورة لا يمكن معها لأحدهما الاستغناء عن الجانب الآخر، ويبقى الأمر في إطار الضغط الأمريكي للحفاظ على مكانتها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم".ولفت إلى أن "وقوع مواجهة من شأنه إحداث تأثير هائل لن يتحمله الاقتصاد العالمي ولا الأمريكي، ورأينا كيف أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ارتدت على أوروبا، وعندما دخلت الصين على الخط شهدنا تأثيرات ذلك على أسواق الطاقة".وأوضح الخبير أن "الصورة بالنسبة للاقتصاد العالمي لا تزال غير واضحة، حيث يمر حاليا بمرحلة إعادة تشكيل، ونظام طاقة عالمي جديد، ولهذا يصعب التكهن بما سيكون عليه الوضع، ولابد من الانتظار لأن عملية التشكيل ستأخذ وقتا، إلا أن أساسيات هذا النظام باتت واضحة، ومع ارتفاع التضخم والركود المتوقع للاقتصاد العالمي سيتغير شكل هذا الاقتصاد العالمي خلال سنوات".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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