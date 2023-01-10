https://sputnikarabic.ae/20230110/وزارة-الأمن-الإيرانية-تعلن-القبض-على-6-خلايا-تجسس-تابعة-للموساد-1072110472.html
وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 6 خلايا تجسس تابعة للموساد
وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 6 خلايا تجسس تابعة للموساد
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "القبض على 6 خلايا تجسس تابعة للموساد. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T10:07+0000
2023-01-10T10:07+0000
2023-01-10T10:09+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
وصرجت وزارة الأمن، في بيان لها، أنه "عقب تفكيك 4 خلايا عملياتية تجسسة إرهابية تابعة للموساد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نعلن اليوم أن عدد الخلايا ارتفع إلى 6 خلايا"، حسب وكالة "إسنا".وأشار البيان إلى أنه "في هذه الخلايا الإرهابية، تم تحديد 23 عنصرا عملياتيا وداعما في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وكلستان، وتم اعتقال 13 شخصا كانوا موجودين داخل البلاد ومصادرة معداتهم التشغيلية المختلفة".وأعلن التلفزيون الإيراني، الشهر الماضي، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن بلاده ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم إن فكر بتنفيد أي اعتداء يستهدف أمن إيران.وأفادت وكالة "مهر"، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال جلسة للمجلس الأعلى لقادة الجيش، مشددا على أن "الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية وظهور أزمة الشرعية الداخلية من جهة، والشعور بانعدام الأمن الإقليمي من جهة أخرى".
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 6 خلايا تجسس تابعة للموساد
10:07 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "القبض على 6 خلايا تجسس تابعة للموساد.
وصرجت وزارة الأمن، في بيان لها، أنه "عقب تفكيك 4 خلايا عملياتية تجسسة إرهابية
تابعة للموساد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نعلن اليوم أن عدد الخلايا ارتفع إلى 6 خلايا"، حسب وكالة "إسنا".
وأشار البيان إلى أنه "في هذه الخلايا الإرهابية، تم تحديد 23 عنصرا عملياتيا وداعما في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وكلستان، وتم اعتقال 13 شخصا كانوا موجودين داخل البلاد ومصادرة معداتهم التشغيلية المختلفة".
وأعلن التلفزيون الإيراني، الشهر الماضي، عن تفكيك شبكة تجسس
قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن بلاده ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم
إن فكر بتنفيد أي اعتداء يستهدف أمن إيران.
وأفادت وكالة
"مهر"، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال جلسة للمجلس الأعلى لقادة الجيش، مشددا على أن "الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية وظهور أزمة الشرعية الداخلية من جهة، والشعور بانعدام الأمن الإقليمي من جهة أخرى".