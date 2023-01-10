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https://sputnikarabic.ae/20230110/وزيرة-المالية-التونسية-تنفي-غياب-ملف-بلادها-على-جدول-أعمال-صندوق-النقد-حتى-مارس-1072120466.html
وزيرة المالية التونسية تنفي غياب ملف بلادها على جدول أعمال صندوق النقد حتى مارس
وزيرة المالية التونسية تنفي غياب ملف بلادها على جدول أعمال صندوق النقد حتى مارس
نفت وزيرة المالية التونسية، ما تردد من أنباء حول عدم وجود تونس على جدول أعمال صندوق النقد الدولي حتى شهر مارس/آذار المقبل. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T13:45+0000
2023-01-10T13:45+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
العالم العربي
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جاء ذلك في تصريحات للوزيرة سهام البوغديري نمصية على هامش يوم دراسي حول شرح أحكام قانون المالية لسنة 2023، وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية.وقالت الوزيرة: "الحكومة ليس لها علم حول هذه التواريخ".وأكدت أن الحكومة التونسية "بصدد مواصلة العمل لضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على أنظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت تونس في مفاوضات مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.ومنتصف أكتوبر/تشرين الماضي توجت المفاوضات باتفاق مبدئي، وكان ملف البلاد على جدول أعمال الصندوق لشهر ديسمبر/كانون الأول، لكن الصندوق أعلن في 14 من الشهر نفسه، إرجاء ملف تونس، إلى أجل غير مسمى.
https://sputnikarabic.ae/20230104/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يحدد-المشاكل-الرئيسية-لاقتصاد-بلاده-1071919253.html
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أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي

وزيرة المالية التونسية تنفي غياب ملف بلادها على جدول أعمال صندوق النقد حتى مارس

13:45 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Hassene Dridi
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نفت وزيرة المالية التونسية، ما تردد من أنباء حول عدم وجود تونس على جدول أعمال صندوق النقد الدولي حتى شهر مارس/آذار المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة سهام البوغديري نمصية على هامش يوم دراسي حول شرح أحكام قانون المالية لسنة 2023، وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية.
وقالت الوزيرة: "الحكومة ليس لها علم حول هذه التواريخ".
وأكدت أن الحكومة التونسية "بصدد مواصلة العمل لضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على أنظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
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وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت تونس في مفاوضات مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ومنتصف أكتوبر/تشرين الماضي توجت المفاوضات باتفاق مبدئي، وكان ملف البلاد على جدول أعمال الصندوق لشهر ديسمبر/كانون الأول، لكن الصندوق أعلن في 14 من الشهر نفسه، إرجاء ملف تونس، إلى أجل غير مسمى.
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