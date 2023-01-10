https://sputnikarabic.ae/20230110/وزير-الصحة-التركي-ينفي-مزاعم-بوجود-أدوية-فاسدة-في-بلاده-1072111435.html
وزير الصحة التركي ينفي مزاعم بوجود أدوية فاسدة في بلاده
وزير الصحة التركي ينفي مزاعم بوجود أدوية فاسدة في بلاده
نفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ما يتردد بخصوص وجود أدوية فاسدة تتعلق بمرضى السرطان. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T10:17+0000
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ووفق تصريحات نقلتها صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، قال قوجة إن هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.وأضاف: "هذه المزاعم من قبل المستغلين، لا يتم استخدام مثل تلك الأدوية الفاسدة في مرضانا بأي شكل من الأشكال"، لافتا إلى أنه "حتى الآن، لم يستطع هؤلاء أن يظهروا علبة واحدة من هذا الدواء الفاسد".تأكيدات وزير الصحة التركي جاءت عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن "هناك سلطة مثل، وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، شددت الإجراءات من خلال إصدار مبادئ توجيهية لزيادة الموثوقية بهذا المعنى ، وطلب أدلة إضافية ووثائق الجودة مثل التكافؤ الحيوي والتوافر البيولوجي".وقال: "نرى أن بعض الشركات التي تجلب الأدوية من هذه البلدان غير مرتاحة لهذه اللوائح، هذه هي المشكلة الأساسية، فالوكالة التركية للأدوية لا تشتري بنفسها، وإنما ترخص الأدوية في داخل تركيا، وتحدد فعاليتها وأمانها وتضعها في القائمة، لكن لا علاقة لها بشراء الدواء".وكانت أنباء قد تداولت اكتشاف عقار فاسد يتم تداوله ويخص مرضى السرطان، وهو ما نفته السلطات الصحية التركية.
https://sputnikarabic.ae/20221217/تركيا-تعلن-وقف-تصدير-بعض-أنواع-الأدوية-مؤقتا-1071307516.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
وزير الصحة التركي ينفي مزاعم بوجود أدوية فاسدة في بلاده
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نفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ما يتردد بخصوص وجود أدوية فاسدة تتعلق بمرضى السرطان.
ووفق تصريحات نقلتها
صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، قال قوجة إن هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف: "هذه المزاعم من قبل المستغلين، لا يتم استخدام مثل تلك الأدوية الفاسدة في مرضانا بأي شكل من الأشكال"، لافتا إلى أنه "حتى الآن، لم يستطع هؤلاء أن يظهروا علبة واحدة من هذا الدواء
الفاسد".
تأكيدات وزير الصحة التركي جاءت عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن "هناك سلطة مثل، وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، شددت الإجراءات من خلال إصدار مبادئ توجيهية لزيادة الموثوقية بهذا المعنى ، وطلب أدلة إضافية ووثائق الجودة مثل التكافؤ الحيوي والتوافر البيولوجي".
17 ديسمبر 2022, 18:47 GMT
وقال: "نرى أن بعض الشركات التي تجلب الأدوية من هذه البلدان غير مرتاحة لهذه اللوائح، هذه هي المشكلة الأساسية، فالوكالة التركية للأدوية لا تشتري بنفسها، وإنما ترخص الأدوية في داخل تركيا، وتحدد فعاليتها وأمانها وتضعها في القائمة، لكن لا علاقة لها بشراء الدواء".
وشدد الوزير التركي على أن لدى بلاده احتياطات تم تشديدها بشكل أكبر من اجل تقديم أدوية موثوقة للمواطنين، مشيرا إلى أن "دليلنا هو دليل يفسد ألعاب أولئك الذين يريدون التكسب من وراء استيراد الادوية غير الآمنة، وبالتالي فإن تلك الشائعات تصدر من هؤلاء".
وكانت أنباء قد تداولت اكتشاف عقار فاسد يتم تداوله ويخص مرضى السرطان، وهو ما نفته السلطات الصحية التركية.