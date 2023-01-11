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آبي أحمد يعين ميسغانو أريغا وزير دولة بوزارة الخارجية
آبي أحمد يعين ميسغانو أريغا وزير دولة بوزارة الخارجية
تولى ميسغانو أريغا، مهام وزير دولة بوزارة خارجية إثيوبيا اعتبارا من الـ 10 من يناير/ كانون الثاني الجاري. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:06+0000
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جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد، أصدر قرارا بتعيين ميسغانو أريغا، في منصب وزير الدولة بوزارة خارجية إثيوبيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء.يذكر أن ميسغانو أريغا، كان يتولى منصب سفير إثيوبيا لدى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2013 حتى 2017، إضافة إلى أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيثيو إنجينيرينغ غروب" الإثيوبية.
https://sputnikarabic.ae/20220925/وزير-خارجية-إثيوبيا-من-مقر-الأمم-المتحدة-سد-النهضة-يضيء-منازلنا-ويحقق-تطلعاتنا-بين-الأجيال-1068206905.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد يعين ميسغانو أريغا وزير دولة بوزارة الخارجية

14:06 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Михаил Метцель
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تولى ميسغانو أريغا، مهام وزير دولة بوزارة خارجية إثيوبيا اعتبارا من الـ 10 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الأربعاء.
ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد، أصدر قرارا بتعيين ميسغانو أريغا، في منصب وزير الدولة بوزارة خارجية إثيوبيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
وزير خارجية إثيوبيا من مقر الأمم المتحدة: سد النهضة يضيء منازلنا ويحقق تطلعاتنا بين الأجيال
25 سبتمبر 2022, 09:29 GMT
يذكر أن ميسغانو أريغا، كان يتولى منصب سفير إثيوبيا لدى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2013 حتى 2017، إضافة إلى أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيثيو إنجينيرينغ غروب" الإثيوبية.
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