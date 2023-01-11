https://sputnikarabic.ae/20230111/أردوغان-حظر-تعليم-الفتيات-بأفغانستان-غير-إنساني-وغير-إسلامي-1072164711.html

أردوغان: حظر تعليم الفتيات بأفغانستان غير إنساني وغير إسلامي

أردوغان: حظر تعليم الفتيات بأفغانستان غير إنساني وغير إسلامي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار حكومة "طالبان" بحظر الفتيات في المدارس والجامعات بأنه غير إنساني وغير إسلامي. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T15:24+0000

2023-01-11T15:24+0000

2023-01-11T15:24+0000

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن: "المفهوم الذي يمنع الفتيات وخاصة المحجبات من التعلم في الجامعات والمدارس في أفغانستان غير إنساني وغير إسلامي".وأكد أردوغان على ضرورة وجوب تلقي الفتيات في أفغانستان للتعليم.وقال الرئيس التركي إنه لا ينبغي التذرع بالإسلام الذي "لا يقبل ذلك" الوضع الذي تفرضه حركة "طالبان".ومؤخرا أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة "طالبان" بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان، كما أمرت الحركة عقب ذلك جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتعليق عمل الموظفات بها حتى إشعار آخر.وفي وقت سابق، فرضت طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات البلاد، حيث تم منعهن من الالتحاق بالمدارس.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي منعت الحركة ارتياد النساء الحدائق في كابول، وحظرت دخولهن حمامات السباحة والصالات الرياضية في العاصمة أيضا وغير ذلك من الإجراءات القمعية.وتنظم مظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة طالبان على الحكم، للمطالبة بحقوق المرأة.وسيطرت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى العاصمة كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20221225/بلينكن-يحذر-طالبان-بعد-قرارها-منع-النساء-من-العمل-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071562527.html

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