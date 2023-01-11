أنطونوف: تدريب الأوكرانيين لتشغيل أنظمة باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة
03:35 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 03:36 GMT 11.01.2023)
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قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف للصحفيين إن قرار البنتاغون بتدريب الجيش الأوكراني على تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنتونوف أثناء تعليقه على الدورة التدريبية القادمة في الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين لتشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت: "إن قرار الإدارة العسكرية الأمريكية بتنظيم دورة تدريبية في فورت سيل في أوكلاهوما هو تأكيد آخر لمشاركة واشنطن الفعلية في الصراع الأوكراني إلى جانب المجرمين النازيين من كييف".
7 يناير, 11:02 GMT
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان البنتاغون قد أعلن، الخميس، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الإثنين.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.