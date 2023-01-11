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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/أنطونوف-تدريب-الأوكرانيين-لتشغيل-أنظمة-باتريوت-يؤكد-تورط-الولايات-المتحدة--1072141237.html
أنطونوف: تدريب الأوكرانيين لتشغيل أنظمة باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة
أنطونوف: تدريب الأوكرانيين لتشغيل أنظمة باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة
قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف للصحفيين إن قرار البنتاغون بتدريب الجيش الأوكراني على تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت يؤكد تورط الولايات... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T03:35+0000
2023-01-11T03:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنتونوف أثناء تعليقه على الدورة التدريبية القادمة في الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين لتشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت: "إن قرار الإدارة العسكرية الأمريكية بتنظيم دورة تدريبية في فورت سيل في أوكلاهوما هو تأكيد آخر لمشاركة واشنطن الفعلية في الصراع الأوكراني إلى جانب المجرمين النازيين من كييف".وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.وكان البنتاغون قد أعلن، الخميس، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الإثنين.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20230107/البنتاغون-يعلن-موعد-بدء-تدريب-الجيش-الأوكراني-على-صواريخ-باتريوت-1072012201.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

أنطونوف: تدريب الأوكرانيين لتشغيل أنظمة باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة

03:35 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 03:36 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna
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قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف للصحفيين إن قرار البنتاغون بتدريب الجيش الأوكراني على تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنتونوف أثناء تعليقه على الدورة التدريبية القادمة في الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين لتشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت: "إن قرار الإدارة العسكرية الأمريكية بتنظيم دورة تدريبية في فورت سيل في أوكلاهوما هو تأكيد آخر لمشاركة واشنطن الفعلية في الصراع الأوكراني إلى جانب المجرمين النازيين من كييف".
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
البنتاغون يعلن موعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"
7 يناير, 11:02 GMT
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان البنتاغون قد أعلن، الخميس، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الإثنين.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:50 GMT
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