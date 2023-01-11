https://sputnikarabic.ae/20230111/أول-حكمة-سعودية-دولية-يعتمدها-الـفيفا-1072148391.html
أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الـ"فيفا"
أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الـ"فيفا"
عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السيدة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم، وفيما يلي أبرز محطات مشوارها الكروي. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:20+0000
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أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الـ"فيفا"
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عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السيدة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم، وفيما يلي أبرز محطات مشوارها الكروي.