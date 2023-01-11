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https://sputnikarabic.ae/20230111/أول-حكمة-سعودية-دولية-يعتمدها-الـفيفا-1072148391.html
أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الـ"فيفا"
أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الـ"فيفا"
عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السيدة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم، وفيما يلي أبرز محطات مشوارها الكروي. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:20+0000
2023-01-11T10:20+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الـ"فيفا"

10:20 GMT 11.01.2023
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عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السيدة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم، وفيما يلي أبرز محطات مشوارها الكروي.
أول حكمة سعودية دولية يعتمدها الفيفا - سبوتنيك عربي
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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